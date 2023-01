– Det var ikke en beskjed som vi forventet å få, sier Rosenborg-spiller Mathilde Alsaker Rogde til NRK.

Hun må bli hjemme i oppladningen til årets sesong i Toppserien. For Rosenborg er eneste lag i Toppserien som ikke reiser på treningsleir til Spania før sesongen og eneste av de ti Toppserielagene som ikke deltar i Toppserieuken i Marbella (1.-8. mars).

Alle klubbene som deltar der får 150.000 kroner i støtte av interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner.

– Det er veldig rart at klubben i Toppserien med høyest budsjett, og som har hatt det i flere år, dropper det, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Styreleder i Rosenborg Kvinner, Ørjan Engen, sier til NRK at en treningsleir totalt ville kostet rundt 450.000 kroner før den mulige støtten fra Toppfotball Kvinner.

– Vi tar det jo med i betraktningen nå vi tar en vurdering. Da regner vi med at vi må betale 300.000 for en treningsleir, sier Engen.

– Urettferdig

Rogde forteller til NRK at de har fått en gjennomgang av hvorfor ting ble som det ble, og prioriteringene som ble tatt, og sier at hun har forståelse for dem.

– Men samtidig hadde vi en forventning at vi skulle på treningsleir, så alle synes at det var kjedelig og skuffende, sier hun.

URETTFERDIG: Det mener Rosenborg-spiller Mathilde Alsaker Rogde etter at de ikke får dra på treningsleir. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Kjæresten Adrian Pereira, som spiller på herrelaget, får til sammenligning 26 dager i Spania til å forberede seg til årets sesong, skrev Adresseavisen tidligere i januar.

– Det høres litt teit ut når vi er fusjonert og alt. Og så skal vi ikke på noen ting. Selvfølgelig er det litt irriterende. Men vi unner jo dem alt det, for all del, sier Rogde.

– Vi har jo like mye lyst og fortjener det like mye, så selvfølgelig føles det urettferdig, det gjør det, sier hun.

Prioriterte annerledes

Rosenborgs kvinne- og herrelag ble fusjonert til én klubb 1. januar. Da ble det bestemt at hvert av lagene skulle stå for egne inntekter og utgifter.

– Fusjonen gikk ut på at begge lagene skulle bære seg selv. Det er det som er årsaken til at vi gjør det slik, sier styreleder Engen.

Årsaken til at kvinnelaget ikke drar på treningsleir er en økonomisk prioritering.

– I samråd med trenere og ledere på kvinnesiden ble det gjort den vurderingen at man heller valgte å prioritere mer permanente endringer, som for eksempel flere trenere, bedre kostholdsopplegg, og gode reiser rundt kamper i Norge, fremfor det å reise én uke til Marbella, sier daglig leder i Rosenborg, Tore Bjørseth Berdal, til NRK.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Daglig leder i Rosenborg, Tore Bjørseth Berdal. Foto: NRK

Han skjønner at Rogde føler det urettferdig at de ikke får dra på tur.

– Det er dessverre sånn at vi ikke har muligheten til å gjøre alt vi ønsker. Vi har i samråd med trenere og ledere på damelaget gjort en sportslig prioritering der vi har valgt å ruste opp i opplegget rundt, sier Berdal.

– Det er veldig spesielt. Jeg skjønner at spillerne synes det er kjipt, sier fotballekspert Torp.

Styrelederen sier de gjerne skulle hatt råd til både treningsleir og å styrke apparatet rundt.

– Vi har økt satsing på fysioterapeuter og økt trenersatsing. En treningsuke i Spania varer én uke. En fysioterapeut har du hele året. Vi skulle gjerne hatt råd til begge deler, men det har vi ikke, sier Engen.

– Hvor mye er 300.000 kroner for Rosenborg?

– Vi har vel en omsetning på noen og 20 millioner. Da høres det ikke så mye ut, men de fleste spillerne våre har nå en lønn de kan leve av. De har vi økt de siste to årene. Vi har utvidet det sportslige apparatet betydelig. Kostnadene fyker bare av gårde, så derfor måtte vi veie dette litt opp mot hverandre, sier Engen.

Vil at styret skal snu

Rogde forteller om en spillertropp med blandede følelser etter at de er den eneste Toppserieklubben som ikke reiser til Spania.

– Det som kanskje er mest kjipt er at «pre season» er noe fint å se frem til. Man kommer til et annet miljø og det er bra for det sosiale, sier hun.

REAGERER: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp. Foto: NRK

– Treningsleir er veldig viktig for å jobbe med konkrete ting på feltet, men samtid bygge relasjoner og komme tettere som gruppe. Det er sjeldent at man ikke ser lag prioritere det i budsjettene sine, sier Torp.

Rogde ønsker nå at Rosenborg-styret skal snu i sin beslutning, om det er mulig

– Det hadde vært gøy om de hadde fått det til uten at det hadde gått utover andre viktige ting. Vi hadde jo forventet som alltid at vi skulle på treningsleir, og det vil vi gjøre igjen neste år. Vi regner med at dette bare skjer i år, sier Rogde.