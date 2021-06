England-spillere tar Kane i forsvar etter kritikk: – Offer for taktisk spill

England møtte Tyskland til dyst, men endte opp med å feie storlaget av banen med 2–0 i banken. Dermed er laget fra balløya videre til kvartfinalen, og der venter enten Sverige eller Ukraina – som møtes seinere i kveld.

Etter kampen raser debatten på sosiale medier, der flere mener Kane bør benkes til kvartfinalen – til tross for scoringen.

Nå tar flere England-spillere Kane i forsvar etter Tyskland-triumfen.

Forsvarer lagkameraten

Jack Grealish mener Spurs-spissen må betale prisen for å være en superstjerne.

– Jeg tror det pågår mye taktisk spill som gjør det vanskelig for ham. Lag dobler i markeringsspillet for å stanse han, Harry er vår mest omtalte spiller, sier Grealish.

Lagkamerat Declan Rice mener kritikken mot Kane er feilslått.

– Han løp sokkene av seg for laget, sier Rice.

Raheem Sterling satte inn kampens første mål, før Kane satte kronen på verket bare minutter seinere.

Kane stanger inn 2-0 Du trenger javascript for å se video.

Dette var Kane sitt første mål i mesterskapet så langt. Selv sier han dette:

– Jeg har alltid tenkt som spiss at jeg må være klar for den neste, uansett når den kommer. Det kan ta tre kamper, det kan ta fem kamper, eller jeg kan skåre igjen i neste kamp. Det er en del av jobben, og jeg har alltid troen på at jeg kan sette sjansene når de kommer. Som spiss elsker jeg å skåre mål, jeg vil hjelpe laget så mye som mulig, sier Kane.

Gjør for lite

Det er spesielt førsteomgangen til Kane som er gjenstand for kritikk. Etter en halvtime spilt, hadde han bare to touch på ballen.

Like før pause, feilet han i å sette en stor sjanse.

Stor mulighet for Harry Kane Du trenger javascript for å se video.

Tidligere spiss for England, Alan Shearer, mener Kane må kreve mer fra lagkameratene sine.

– Harry har mer å tilby. Det er mangel på bevegelse fra ham, og han må hjelpe laget mer. Han burde også avslutte bedre på sjansene sine. Han må gjøre mer, og tålmodigheten vil ta slutt, sa Shearer til BBC One og fortsatte:

– Hvis jeg var Harry Kane, da ville jeg skreket i garderoben fordi han ikke får ballen. Og jeg ville ikke sagt det på en høflig måte heller.

Liverpool-Legenden Jamie Carragher, derimot, er lei.

– Han gjør ikke nok. Jeg er dritt lei av at folk unnskylder prestasjonene hans og mener at medspillerne må gjøre mer for ham. Nei, han må gjøre mye mer selv. Det har vært altfor lett for Mats Hummels så langt, sa Jamie Carragher til The Telegraph i pausen.

Englands storscorer

Kampens store spiller derimot, det var Raheem Sterling.

Han har scoret tre av Englands fire mål i mesterskapet så langt, og gått fra å være hakkekylling til Englands store helt.

– Det er virkelig på tide å begynne å respektere det Raheem Sterling gjør i England-drakta, sa tidligere England-spiller Jermain Jenas til BBC etter scoringen.

Sterling setter inn 1-0 Du trenger javascript for å se video.

Etter kampslutt var det en lykkelig Sterling som lot seg intervjue.

– Vi visste vi måtte varte opp med en stor prestasjon mot et godt lag i dag. Å gjøre dette for landet sitt, det vil alltid være spesielt, sier Sterling ifølge Daily Telegraph etter kampen.

Han forteller at han fryktet at VAR ville komme og ødelegge for England etter 1-0-scoringen.

– Jeg jublet, men i et halvsekund tenkte jeg «oi, håper det ikke er offside», forteller han med et smil.

GLEDE: To blide Raheem Sterling og Phil Foden etter scoringen. Foto: MATTHEW CHILDS / AFP

Suser videre

England har holdt nullen gjennom hele gruppespillet, og nå suser de videre til kvartfinalen med nok en smultring.

Forsvarsspiller Harry Maguire hyller keeper Jordan Pickford i mål.

– Jordan har vært fantastisk i hver kamp. Han er en topp keeper, og fortjener all hyllest han får. Er under enormt press, men han har vært fantastisk noe han også var i dag. Det er fint å holde nullen, det er takket være laget. Vi er solide over hele banen. Det er ikke bare forsvaret, det er en lagjobb, sier Maguire etter kampen.

Declan Rice er stolt over laget.

– Det var nervøst i starten, det er alltid det i utslagsrundene. De som taper reiser hjem, men vi skulle aldri hjem i dag. Vi skulle ikke forlate banen uten en seier. Men nå ser vi frem mot neste kamp, sier han og fortsetter:

– Vi har skapt historie i dag. Vi har skapt vår egen historie.

Nå rettes fokuset mot lørdagens kamp i Roma, og han mener det nå er grunn til å være optimister på Englands vegne. Han trekker frem én spesiell grunn til akkurat det:

– Denne garderoben . Jeg har ikke opplevd et lag med dette samholdet før. Vi har virkelig tro på dette, sier Rice.

To store sjanser

Første omgang var en åpen og intensiv kamp mellom lagene.

Selv om det var Tyskland som startet ballet med sine offensive framstøt, var det Sterling som briljerte frem kampens første, store sjanse etter kvarteret spilt.

England nærmest scoring Du trenger javascript for å se video.

Det satte fyr på bålet hos England de neste tjue minuttene, som nærmest overtok styringen tidvis, før Tyskland hintet frempå igjen.

Timo Werner kom aleine med Jordan Pickford, men forsøket ble for svakt mot keeperen.

Werner skyter midt på keeper Du trenger javascript for å se video.

– Pickford gjør en god prestasjon der. Der viser han hvorfor han ikke har sluppet inn mål så langt i dette mesterskapet, kommenterte TV 2s Brede Hangeland.

Nær utlikning

Etter målet til Sterling i andre omgang, fikk tyske Thomas Müller en gavepakke fra toppscoreren, som sendte ballen rett i klypene til Havertz.

– Englands store spiller og målskårer Raheem Sterling gjør nesten det utilgivelige, han spiller den rett til Havertz, sa NRKs kommentator Thomas Lerdahl om Müllers enorme sjanse.

Midtbanespilleren spilte Müller fullstendig fri i bakrom, og spissen satte fart og kom aleine med keeper.

Den sklei like utenfor mål, til Sterlings store glede.

– Sterling var på sine knær og bad. Og hans bønner ble hørt. Müller hadde all verdens tid til å velge et hjørne, men setter den tid side for mål, sa Jermaine Jenas, tidligere landslagsspiller for England.

Müller med enorm sjanse Du trenger javascript for å se video.

Englands kvartfinale spilles lørdag i Roma.