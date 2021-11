Michael Carrick har dermed gjort det godt i dei to kampane han har leia United. 2-0 over Villarreal i meisterligaen blei følgt av ligapoeng på Stamford Bridge

Chelsea er framleis på tabelltoppen, men berre eitt poeng framfor Manchester City og to framfor Liverpool. Det måtte ein straffe til for at dei i det heile tatt skulle få poeng mot United. Men poeng blei det, og Chelsea er utan tap på sine siste 11 kampar i alle turneringar.

– Eg er faktisk litt skuffa. Når du leier ein kamp, vil du vinne. Vi kom for å vinne. Vi har hatt det vanskeleg, og respopnsen frå spelarane var fantastisk, sa Carrick til Sky Sports.

Chelseas manager Thomas Tuchel var godt nøg med prestasjonen.

– Vi spela fantastisk fotball, og scora eigentleg begge måla. Bortsett ved eit par dødballar hadde vi full kontroll. I ope spel var vi skarpe, og det var lett å dirigere frå sidelinja, sa Chelsea-manager Thomas Tuchel.

– Uheldigvis hadde vi marginane mot oss og greidde ikkje å omsetje sjansane. Men vi må berre svelje resultatet. Det er andre gongen det skjer, sa han, og sikta til oppgjeret mot Burnley i førre heimekamp.

Tidlegare United-spelar Roy Keane var ikkje samd.

– Dei gav bort masse sjansar. Eg meiner dei ikkje har spela godt denne veka. Men dei har fått eit par gode resultat, og det er det som tel, sa han til Sky Sports.

Det var mållaust ved pause, men like etter kvilen tok United ei overraskande leiing.

Jorginho bomma stygt på ei klarering av eit langt framspel. I staden dempa han ballen perfekt til Jadon Sancho, som åleine kunne gå mot mål og score lett.

Men Jorginho skulle gjere opp for bommerten snaue 20 minutt seinare.

BOM: Antonio Rüdiger fortvilar etter å ha brent ein gigasjanse sju minutt på overtid Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Chelsea heldt fram med å køyre kampen, men måtte ha straffe for å utlikne snaue 20 minutt seinare.Aaron Wan-Bissaka felte Thiago Silva, og dommaren meinte det kvalifisert til straffe. Den sette Jorginho greit i mål.

– Eg synest ikkje det var straffe i det heile tatt, sa Carrick.

Chelsea pressa sterkt for sigersmål på tampen, men fekk nokså lite ut av overtaket. I sluttminutta hadde begge lag gode sjansar til sigersmålet, midt i ein skog av gule kort på overtida.

Antonio Rüdiger hadde ein gigantisk sjanse til å sikre heimesiger med siste spark på ballen sju minutt på overtid, men hamra ballen høgt over.

– I dei siste kampane har vi sleppt inn tre og fire mål, så dette var framgang. I dag forsvarte vi oss godt og kjempa for kva ball. Det var eit sterkt poeng, sa United-keeper David de Gea.

United hadde plassert Cristiano Ronaldo på benken, han kom inn med ein halvtime igjen. Chelseas storscorer Romelu Lukaku var også på benken, han var tilbake etter skade fekk spele dei siste ti minutta. Men ingen av dei kom til skikkelege avslutningar.

United er på åttandeplass på tabellen, 12 poeng bak Chelsea.