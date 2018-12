Sterke reaksjoner på kampoppsettet: – Urettferdig

Rundt klokka 22.30 ble kampen mot Nederland avblåst. Norge jogget ned, skiftet, spiste og snakket med media i et tempo de aldri har vært borte i tidligere.

– Døgnet blir ganske kort. Det blir jobb igjen med en gang, forteller Norges beste mot Nederland, Katrine Lunde, til NRK.

Litt før midnatt var de tilbake på hotellet, og allerede klokken 15.45 onsdag starter den helt avgjørende sistekampen mot Spania.

– Det er uverdig for spillerne som legger ned så mye tid på forberedelser, så det er overraskende for meg at det er tre fridager og under 24 timer mellom kampene. Det er kritikkverdig, slår NRKs håndballekspert Kenneth Gabrielsen fast.

Det tette kampprogrammet i mellomspillet har vært det store samtaletemaet de siste dagene i Nancy. Og selv om Norge hevder de ikke vil bruke energi på noe de ikke får gjort noe med, tar de flere hensyn.

– Vi skjærer ned der vi kan, bekrefter Thorir Hergeirsson, som derfor var lite fornøyd med at både Heidi Løke og Kari Brattset måtte i dopingkontroll etter kampen.

Slik kommer Norge seg til EM-semifinale Ekspandér faktaboks Dette er veiene Norge har til EM-semifinale i håndball. De siste kampene i hovedrunden spilles onsdag. 1: Norge slår Spania. Ungarn slår Romania. Tyskland slår Nederland. Da havner fem lag på seks poeng. Norge går etter all sannsynlighet til semifinale med sin suverene målforskjell. 2: Norge slår Spania. Ungarn slår Romania. Nederland tar poeng fra Tyskland. Da får Norge, Romania og Ungarn seks poeng. Målforskjellen vil avgjøre. Ungarsk seier med tre mål samt at Romania ikke scorer mer enn 30, sender Norge videre. 3: Norge slår Spania. Ungarn slår Romania. Nederland tar poeng fra Tyskland. Da får Norge, Romania og Ungarn seks poeng. Målforskjellen vil avgjøre. Vinner Ungarn med fire mål eller mer, men ikke over helt usannsynlige 18, er Norge i semifinale. Kilde: NTB

Frykt for skader

Og det er ikke bare Norge som omtaler oppsettet som merkelig.

– Det er hardt for spillerne. Nå er klokken kvart på elleve, og i morgen er det kamp igjen. Det er ingen som er fornøyd med dette, for oppsettet er urettferdig. Risikoen for skader er dessuten altfor stor. Vi skal i tillegg spille mot et annet lag (Tyskland), som har hatt tre dager pause, selv om vi vant vår gruppe, sier Nederlands trener Helle Thomsen til NRK, og bekrefter at hun derfor hvilte mange spillere da de lå under med åtte mål til pause mot Norge.

Og etter at Romania hadde slått Spania tirsdag kveld, kom det en liten tordentale fra trener Ambros Martín på pressekonferansen.

IRRITERT: Nederlands trener Helle Thomsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg tror noen må kunne svare oss på hvorfor det er sånn. Det er kanskje likt for alle, men dette er det viktigste tidspunktet i hele turneringen. Fysisk er det ikke bra for lagene, sa Martin, som må ledes sitt lag til seier over Ungarn for å være sikker på semifinale.

Også Spania og Romania spilte tirsdag, mens Tyskland og Ungarn har hatt fri siden søndag kveld.

– Norge er ett av de lagene som kan takle det best fordi de er så godt trent, men det har ikke noe med saken å gjøre. Dette er en klar belastning både fysisk, men også like mye mentalt. Det hadde aldri skjedd i fotball, poengterer Gabrielsen.

– Det blir vanskeligere å få forberedt seg til den andre kampen, men sånn er oppsettet, forteller Stine Bredal Oftedal.

– Håper Norge er slitne

LITE HVILE: Spania og Nerea Peñas kamp mot Romania gikk klokken 18.00 tirsdag. 15.45 møter de Norge onsdag. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Selv om de er ute av EM, håper Spania å dra nytte av at Norge er laget som får desidert kortest restitusjonstid.

– Jeg håper det er en fordel for oss, og at Norge er så slitne og trøtte i morgen at vi kan overraske dem, sier stjernen Nerea Peña til NRK og ler.

Spanjolene deler Norges oppfatning: tre fridager på rad er for mye i et mesterskap.

– Og selv om vi får mye hvile av det, så vi får bare se hvordan det går utover lagene når vi har to tøffe kamper så tett, sier Mireya González.