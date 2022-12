I harnisk etter boksepresidentens sjokkuttalelse: – Jeg er tom for ord

– Jeg er tom for ord akkurat nå.

Slik starter bokseren Patricio «Pat» Manuel et innlegg på Instagram.

– Dette er ikke et steg mot inkludering, men unødvendig «separasjon ved utjevning». Jeg bruker dagene mine til å trene med andre menn. Jeg vil ikke bli behandlet annerledes», fortsetter han.

SKJERMDUMP: På Instagram uttrykker «Pat» at han er tydelig skuffet over WBCs erklæring. Foto: @thepatmanuel / Instagram

Manuel var fem ganger amerikansk amatørmester for kvinner før han gjennomgikk kjønnsskifteoperasjon. Han var den første transkjønnede bokseren i USAs historie som bokset en profesjonell kamp, og uttalelsen kommer i kjølvannet av WBC-president Mauricio Sulaimans intervju med The Telegraph.

WBC er et stort internasjonalt bokseforbund.

– Vi vil aldri tillate at en transperson som er født som mann å bokse mot en kvinne, men vi lager regler slik at transboksing kan finne sted, sa nemlig boksepresidenten til den engelske avisen torsdag.

Videre fortalte han at endringen skal inkludere alle transkjønnede boksere, uavhengig av utøverens biologiske kjønn.

– Vi kommer til å legge ut en global utlysning for de som er interessert i 2023, og vi vil lage regler, starte konsultasjoner og mest sannsynlig opprette en liga og en turnering.

– En vanskelig problemstilling

Tidligere EM-finalist i boksing, Ingrid Egner, sier til NRK at Patricio Manuel selvfølgelig har rett til å mene hva han vil om nyheten, men hun poengterer at det er viktig å beskytte retten til en rettferdig konkurranse for de som biologisk er født som kvinner.

TIDLIGERE BOKSER: Ingrid Egner mener det er viktig med inkludering av transpersoner i idretten, men at det ikke bør gå på bekostning av rettferdig kvinneidrett. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Personer som har gjennomgått en pubertet med blant annet forhøyede testosteronverdier, vil alltid ha en fordel av dette – selv om man senere i livet reduserer testosteronverdiene til disse personene. Dette er biologiske fakta som er uavhengig av om de definerer seg som kvinne eller mann, mener Egner.

– Det er viktig at transpersoner inkluderes i idrett, men ikke på bekostning av en rettferdig kvinneidrett. Dette er en vanskelig problemstilling, legger hun til.

Transkjønnede utøvere har vært en utfordrende problemstilling i flere idretter de siste årene, men internasjonal boksing har vært mer eller mindre uberørt. Uttalelsene fra WBC-president Mauricio Sulaiman kommer derfor som lyn fra klar himmel.

– Virker ikke helt gjennomtenkt

President i Norges Bokseforbund Haktor Slåke sier til NRK at han ikke har fått med seg WBCs nye kategori, og har ikke lest om det praktiske rundt forslaget.

– Jeg håper at det er gjort i samarbeid med de som er berørt. Hvis det er det, ser jeg ikke noe problem med det. Men det virker ikke helt gjennomtenkt, sier Slåke.

Men han forstår godt kritikken til Manuel:

UHELDIG: President i Norges Bokseforbund Haktor Slåke mener WBCs avgjørelse er uheldig. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Jeg ser at det er uheldig.

– Han må jo få lov til å konkurrere som mann når han har blitt mann. Det bør være valgfritt, konstaterer presidenten.

Slåke påpeker at WBCs avgjørelse ikke påvirker Norges Bokseforbund, som er underlagt det internasjonale bokserforbundet IBA, hvor en egen kategori for transutøvere ikke er debattert.

Gjelder flere idretter

Tidligere i år tok Ekstremsportveko på Voss et lignende grep. Heller ikke der fikk transkvinner delta i kvinneklassen. I stedet ble det laget en åpen klasse for kjønnsmangfold, noe som fikk transkvinne Sasha Vales Toledano til å reagere.

– Det er trist, uttalte padleren til NRK.

NEKTA DELTAKELSE: Franske Sasha Vales Toledano ble nektet deltakelse i kvinneklassen i Ekstremsportveko på Voss i sommer. Foto: Kaisa Tiivel

Det internasjonale svømmeforbundet (Fina) vedtok i sommer at transkvinner ikke får delta i elitestevner som kvinner, dersom de var over tolv år gamle da de gjennomførte kjønnsbekreftende behandling.

Transkvinne og håndballkeeper, Zooey Perry, frykter at tøffere regler i toppidretten kan føre til at unge transpersoner blir stående utenfor breddeidretten.

– Hvis alle disse reglene hadde vært her da jeg var ung, hadde det blitt så vanskelig for meg. Jeg brukte idretten til å uttrykke meg selv og det hjalp meg til å forstå hvem jeg var, sa Perry til NRK i kjølvannet av regelendringen i svømming.

GALSKAP: Zooey Perry mener det er galskap å ekskludere transutøvere fra kvinne- og herreidrett. Foto: Privat

Perry er opprinnelig fra England, men spiller for Lambertseter IFs lag i 3. og 4. divisjon, og stiller seg undrende til at hun skal ha en fysisk fordel som transkvinne:

– Hvis det var noe sånt som en fysisk fordel, hvorfor er jeg ikke i Kristiansand og spiller for Vipers?

Håvard B. Øvregård, som er seniorrådgiver og jobber med verdiarbeid i Norges idrettsforbund (NIF), har tidligere uttalt seg om temaet til NRK:

– Vi er opptatt av at det skal være mulig å ha noen regler for toppidretten, som setter begrensninger for deltagelse i kvinneklassen, samtidig som en er åpen i breddeidretten og legger til rette for at alle kan delta, sa Øvregård.