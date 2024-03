Riiber mister prøve-VM – sliter med vondt kne

Jarl Magnus Riiber hoppet ikke under den provisoriske omgangen i Granåsen fredag. Nå er det klart at kombinertstjernen står over samtlige renn i verdenscupavslutningen, som også er et prøve-VM for kombinerteliten.

Det bekrefter sportssjef Ivar Stuan til NRK. Årsaken er at Riiber sliter med et sårt kne.

Han skadet seg under et langt treningshopp på Lillehammer, og han har hatt en kjenning over tid. Under forrige helgs konkurranser i Holmenkollen kom han seg greit gjennom frem il det siste hoppet, hvor han fikk en dårlig landing.

Det trigget skaden igjen.

– Han har hatt litt hevelse, så tenker vi å være føre var og ikke utfordre skjebnen noe mer. Vi tar en dag av gangen, men per nå ser det ganske lovende ut, forklarer trener Stig Morten Fredheim til NRK.