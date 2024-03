– Jeg elsker å bli bua på, det gir mye motivasjon underveis, sier Kristine Stavås Skistad idet hun passerer den svenske smøretraileren på vei mot løypa i Falun.

Tirsdag satte hun svenskene på plass på sin egen hjemmebane i Drammen.

Fredag avsluttes sprintsesongen på svenskenes hjemmebane, Lugnet.

Målet er en reprise på det som skjedde samme sted for et år siden: Å vise Linn Svahn, Jonna Sundling, Frida Karlsson og Emma Ribom ryggen foran et hav av svenske flagg.

Etter å ha labbet rundt i VM-løypene fra 2015 i halvannen time, kommer hun bort til NRK for å snakke mer om dette med å bli bua på. For det er ikke tull at hun liker det.

– Det er noe av det som motiverer meg mest, så det har jeg sett frem til siden i fjor, smiler hun.

Hør sprinten i Falun på NRK Sport fra kl. 12.10 fredag

Ble buet på: – En stor opplevelse

Så sent som i Holmenkollen sist helg fortalte Frida Karlsson at hun ble buet på av norske tilskuere under femmila i Kollen. Skistad kan bekrefte at det ikke er noe annerledes å være norsk i Sverige.

– I fjor opplevde jeg mye buing. Det var en stor opplevelse, så jeg er spent på hva de kommer med i år.

– Vil du oppfordre svenskene til å bue på deg?

– Det er bare å kjøre på. Jo mer buing, jo bedre, sier hun.

Hvordan Sverige opplever Skistad, handler ikke bare om det hun presterer i løypa. 25-åringen fra Konnerud har aldri lagt skjult på over at hun fryder seg over å slå svenskene.

– Hat er kjærlighet

Da hun vant i Canmore, snudde hun seg og ga svenskene et slengkyss. Så sent som i Drammen var hun overrasket over «hvor sakte svenskene gikk».

– Jeg har ikke troen på å bli venner med fienden, sa hun til NRK under prøve-VM i Trondheim i desember.

– Hvordan tror du Sverige ser på deg?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror de har et bedre inntrykk av andre, sier Skistad.

– Hva tipper du de svarer hvis vi spør dem?

– Det er vanskelig å si. Noen har nok ikke noe mot meg, mens andre hater litt mer. Likevel tenker jeg at hat er kjærlighet, så det går helt fint.

– Er det noe svensker kan si for å såre deg?

– Nei, ingen svensker kan såre meg. Det går ikke faktisk, smiler hun i vårsola.

KOMMENTATOR: Tomas Pettersson. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Hatmeldinger

Rett bortenfor står Tomas Pettersson. Erfaren langrennsjournalist og nå kommentator i Expressen, en svensk tabloidavis som ikke akkurat har som formål å dempe den svensknorske ordkrigen.

– Hun er blant det beste som har hendt skisporten denne sesongen, dels fordi hun har slått de svenske kvinnene og dels fordi hun bidrar til den rivaliseringen mellom Sverige og Norge, som vi elsker, sier han til NRK.

– Hvordan ser det svenske folk på Skistad?

– Jeg tror de er imponert. Samtidig er hun litt hemmelighetsfull og byr ikke så mye på seg selv i media, så det er et vesen der som de ikke vet hvordan de skal håndtere. De vet likevel at hun er fryktelig dyktig, sier Pettersson.

Ulf Morten Aune er norsk landslagssjef i langrenn, men bosatt i Stockholm. Derfra har han sett hvordan svenskene ser på den norske sprintrivalen.

– De er litt irritert. Hun er annerledes og tøff, og det synes de ikke så mye om. Det gjelder både utøverne og det svenske folk, sier han.

– Jeg tror det tikker inn noen hatmeldinger i innboksen hennes, men det er bare som å helle bensin på bålet. Hun blir trigget av det. Det er vel noen som liker henne også. Med en sånn personlighet så blir du både elsket og hatet, sier Tiril Udnes Weng.

– Snakker om hvordan slå henne

Men tilbake til svenskene. Torsdag ettermiddag møtte NRK flere av Skistads svenske rivaler på et pressetreff i Falun.

Slik opplever de sin norske konkurrent:

– Det er kult at hun er med og gir litt motstand. Jeg håper ikke på buing, men det blir en tøff duell - Sverige mot Skistad, sier Linn Svahn, som allerede har vunnet sprintverdenscupen denne sesongen.

STERK KONKURRENT: Svenske Linn Svahn har vist seg som en av Kristine Stavås Skistads argeste konkurrenter.

– Hun er litt mystisk. Hun gir ikke så veldig utfyllende svar, sammenlignet med mange andre. Det er det som bygger karakteren hennes. Men hun er jo blant dem man må slå som svenske, så på sprintlaget snakker vi om hvordan slå henne, sier Frida Karlsson.

– Mystisk, er også ordet Johannes Høsflot Klæbo velger når han skal beskrive Skistad.

– Sykt om det blir pipekonsert

Selv sender Klæbo sjelden stikk i noen retning. Kanskje blant annet derfor har han også lite erfaring med å bli buet på.

– Det er sykt om det blir pipekonsert, sier Klæbo.

PÅ BORTEBANE: Johannes Høsflot Klæbo og Kristine Stavås Skistad foran Bragernes kirke i Drammen tidligere i uka. Nå har de reist til Sverige for å avslutte sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Og så advarer han svenskene mot konsekvensene hvis de likevel buer.

– Da kommer hun sikkert til å vinne på oppløpet med 100 meter, hvis hun motiveres av det. Så det kommer til å bli artig å følge med på. Det blir morgendagens høydepunkt, sier han.

Rennet blir Skistads tolvte sprint i verdenscupen denne sesongen. På de elleve første har hun en fjerdeplass som dårligste resultat. Ti ganger har hun vært på pallen, fire av gangene har hun stått på øverste trinn.

– Det har vært en god sesong. Det begynner å bli noe. Jeg er ikke fornøyd, men jeg har veldig troen på neste år. Da tror jeg det kan bli bra, sier Kristine Stavås Skistad.