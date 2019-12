Ny norsk seier på Lillehammer

Maren Lundby vant for andre dag på rad og sikret sin verdenscupseier nummer 27 med et hopp på 121 meter under tunge værforhold på Lillehammer. Den norske hopperen klinket til med et kjempehopp på hele 138,5 meter og ledet klar foran finaleomgangen. – Jeg får en god dose selvtilllit av et slikt hopp, sier hun til NRK etter rennet. Selv med et svakere hopp i finaleomgangen vinner Lundby med 15 poeng foran østerrikske Chiara Hoelzl og japanske Sara Takanashi. De øvrige norske hopperne, Silje Opseth og Anna Odine Strøm, lyktes ikke i finaleomgangen og endte til slutt på 14. og 17. plass.