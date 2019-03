Klæbo kritisk til egen distanseform: – Jevnt over for dårlig

FALUN (NRK) Johannes Høsflot Klæbo (22) tok nok en sprintseier og nok et stort steg til å bli den beste verdenscupløperen også denne sesongen. Men han er veldig klar for å ta grep – for å matche rivalene i flere distanserenn.