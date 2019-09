Srour bekrefter positiv B-prøve

Dermed spøker det for en eventuell OL-deltagelse for den norske bokseren. Det er foreløpig ikke tatt stilling til en utestengelse av Srour. Det skal domsutvalget i Norges Idrettsforbund gjøre etter at påtalenemnda i Antidoping Norge har ferdigbehandlet saken.

Det var i forrige uke det ble kjent at Hadi Srour hadde avlagt en positiv A-prøve for syntetisk EPO.

EPO er et stoff som øker kroppens produksjon av røde blodlegemer.

Srour nektet da for at han har tatt det forbudte stoffet.

Fredag opplyser han selv at også B-prøven er positiv.

– B-prøven kom tilbake positiv i dag. Jeg kan ikke begripe hvordan dette er mulig? Det skal ikke være mulig å teste positivt på et stoff jeg ikke har tatt. Et preparat som må sprøytes inn i kroppen. Et preparat som ikke kommer inn ved et uhell eller en misforståelse, skriver Sour blant annet og kritiserer påliteligheten til metodene som Wada og Antidoping Norge bruker.

– Jeg har ikke noe annet valg enn å fortsette kampen mot Goliat, og kjempe for rettferdighet, skriver han i Facebook-innlegget.

Kommunikasjonsleder i Antidoping Norge, Halvor H. Byfuglien. Foto: Halvor H. Byfuglien

– Vi trekker ikke påliteligheten i tvil

Kommunikasjonsleder i Antidoping Norge, Halvor H. Byfuglien, bekrefter at Srour har mottatt en positiv B-prøve, men ønsker ikke å kommentere saken utover det.

– Hva sier du til kritikken Srour kommer med av Antidoping Norge og Wada?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

President i Norges Bokseforbund, Odd Haktor Slåke, understreker at de ikke er på linje med Hadi Srour i kritikken av antidopingbyråene.

– Vi trekker ikke påliteligheten i tvil og forholder oss til at metodene er riktige, sier han til NRK.

– Dette er bare beklagelig og trist, kommenterer boksepresidenten.

Boksepresident Odd Haktor Slåke. Foto: NRK

Brudd på meldeplikten

Srour er også tiltalt for brudd på meldeplikten, ifølge VG.

Tre brudd på meldeplikten i løpet av 12 måneder regnes som brudd på dopingbestemmelsene, og Srour har fått tre advarsler for dette det siste året.

– De to første la jeg opplysningene inn én til to timer forsinket, den tredje var en dopingtest jeg misset. Jeg sov sikkert hos en dame, sa han til avisen.

Norgesmester

Srour ble norgesmester i mars, noe han også ble i 2017. Han skulle, som eneste nordmann, deltatt i VM i Jekaterinburg forrige helg og siktet seg også inn mot OL i Tokyo neste år.

Ingen norsk bokser har deltatt i OL siden 1996, og siden Srour ble slått i kvalifiseringen i juni, ville han prøve å kvalifisere seg til OL gjennom VM.

Srour har bokset fire proffkamper og vunnet alle, den siste i tyske Ludvigshafen 17. august. Men forrige uke åpnet han for å legge opp dersom også B-prøven var positiv.

– Hvis det her ikke ender godt, så går ikke jeg tilbake til et system som ikke fungerer, sa han.