Pellegrino og Falla er to av de mest meritterte sprinterne i langrennshistorien. Begge har medaljer fra både VM og OL, begge har vunnet et tosifret antall verdenscuprenn – og sprintverdenscupen.

Lørdag led de samme skjebne da de røk ut av sprinten i Dresden etter å ha vært involvert i uhell forårsaket av andre, og de var ikke alene. I heat etter heat røk staver. Og i heat etter heat gikk folk på hodet eller rumpa i snøen i de krappe, isete svingene.

Først var Federico Pellegrino fly forbannet på franske Richard Jouve. Men et kvarter etter sammenstøtet var han mer skuffet over at det i det hele tatt arrangeres verdenscuplangrenn i en knapt 600 meter lang trasé ved Elbens bredd.

– Lotteri

– Jeg er ikke sint lenger. Jeg er trist. Veldig trist, sier italieneren til NRK.

– 100-meteren de arrangerte her fredag er den riktige måten å lage show på for langrennssporten. Men show bør holdes utenfor verdenscupen, sier Pellegrino.

Han har selv vunnet i Dresden. Likevel har han særdeles lite til overs for dette rennet.

– For to år siden vant jeg, i fjor ble jeg diskvalifisert, i år krasjet jeg. Så lenge Det internasjonale skiforbundet (FIS) tillater denne typer løyper i verdenscupen, er det et lotteri, fastslår Federico Pellegrino.

Han får full støtte av Maiken Caspersen Falla.

– Jeg synes også det er veldig trist, sier hun.

RASENDE: Federico Pellegrino var en av mange som havnet i trøbbel i lørdagens sprint.

– Legger opp til at vi skal ramle

– Jeg legger ned alt jeg har av krefter og energi på dette, og ofrer mye, så det er kjedelig når det blir sånn. Jeg kunne jo like gjerne funnet på noe annet enn å ligge her og grave i snøen, påpeker hun.

Falla har ingen tro på at det blir noe bedre søndag, da det er lagsprint. For første gang i langrennshistorien består denne øvelsen av 12 etapper, mot normalt seks. Løperne går bare 600 meter mellom hver veksling.

Det er med andre ord duket for enda mer knall og fall enn i lørdagens individuelle renn.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de har gjort det, vi kunne jo ha gått to runder på hver etappe. Jeg synes det skaper forvirring. De legger opp til at vi skal ramle og at det skal skje uhell, og det er synd at alle skal ende på rumpa fordi det er god underholdning å se på, sier Maiken Caspersen Falla.

Man skal imidlertid ikke møte lenge for å finne løpere som er av en annen oppfatning enn Falla og Pellegrino.

Skars svar: – Surrer seg bort

– Jeg synes det er kjempeartig å gå i Dresden. Kanongod stemning. Vi reiser rundt på de samme stedene hvert år, og det er kanskje her jeg har opplevd best stemning. At vi har et sånt innslag innimellom synes jeg bare er bra, sier Håvard Solås Taugbøl.

– Det er kort løype med mye action, full fart og sånn er det i sprint. Staver knekker, det er tette dueller og albuer, men sånn skal det være, sier verdenscupdebutant Harald Astrup Arnesen.

– Dette synes jeg er dritkult, jeg håper det blir mer av sånne ting. Fin løpstid og ikke minst mye publikum, det er helt konge, sier Pål Trøan Aune.

– Pellegrino sier dette bare fordi han surrer seg bort i fall hvert eneste år. Han burde prøve å gå litt lenger foran i feltet, så kanskje han klarer det, sier Sindre Bjørnestad Skar.

Mannen som ble nummer to i lørdagens sprint stortrives i Dresden.

– Ikke fordi det er bra for min del, for jeg liker harde løyper, men det er ikke sikkert de som er her hadde vært her om det var inne i skogen midt i Tyskland. Det er kult å bringe langrenn dit det bor folk, påpeker han.

KNALL OG FALL: Moro å se på, ikke fullt så moro å oppleve.

Skeptisk renndirektør

Faktisk får Falla og Pellegrino mer støtte hos renndirektør Pierre Mignerey i FIS enn fra mange av de andre løperne.

Mignerey erkjenner at han har betenkeligheter med konkurransene i Dresden.

– Jeg tenker at vi kan ha et par sånne konkurranser i året, men ikke for mange. Dette er et show, det er sikkert. Sportens kjerne må være på steder der vi kan ha, jeg holdt på å si, rettferdige konkurranser, sier Mignerey til NRK.

Også Maiken Caspersen Falla ser behovet for å bringe langrennssporten dit folk er.

– Det gjør sporten vår enda bredere, og flere kan kjempe om en seier i en bysprint, for det krever ikke så mye kapasitet, men mer hurtighet. Så jeg tror det er veldig bra for interesse. Men som utøver skulle jeg nok personlig hatt mer krevende løyper og fokus på det sportslige – ikke på hvor mye publikum det er og at noen ukjente kan vinne, sier Falla til NRK.