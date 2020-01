Krappe svinger skapte store utfordringer. Flere utøvere falt og det smalt. Nordmenn mistet staver. Det skjedde mye i sprinten i tyske Dresden lørdag.

Den som var mest forbannet var Federico Pellegrino fra Italia. I den fjerde kvartfinalen hektet Richard Jouve skien til spurtesset.

Franskmannen deiset over Pellegrino, som gikk rett i bakken.

– Jeg husker bare at jeg hadde rom, og bare en gal utøver kunne gått rett på isen der. Kanskje juryen kunne gjort litt mer i fortiden for å lære ham (Richard Jouve) å ikke gå over streken, sa en skuffet Pellegrino til NRK.

NRK prøvde å få en kommentar fra Jouve etter rennet, men franskmannen ønsket ikke å la seg intervjue på engelsk.

Italieneren reiste seg etter fallet og begynte å skrike og dytte på konkurrenten.

– Hva sa du til ham?

– Ciao.

På bildene er det tydelig at han sa mer enn som så. Pellegrino fortsatte med tilropene i målområdet. Men italieneren var ikke den eneste som måtte tåle en smell denne lørdagen.

Fullt kaos for Norge

Håvard Solås Taugbøl mistet staven allerede helt i starten av finalen. Dermed var løpet kjørt for ham.

– Det var ikke min dag i dag, og sånt skjer, sier Taugbøl til NRK.

TV-bildene plukket det ikke opp, men også Maiken Caspersen Falla gikk på en smell i sin semifinale.

– Jeg havnet bak på førsterunden, og skulle gå forbi i svingen. Det lykkes ganske bra, men så trakker Julie (Myhre), tror jeg, på skien min, også havner jeg på rumpen, sier Falla.

Dermed tapte hun viktige poeng i sprintverdenscupen.

Kristine Stavås Skistad endte også i bakken i kvartfinalen. Hele to ganger.

Også Gjøran Tefre måtte se seg slått av den 600 meter lange løypen i semifinalen.

Ingen straffet av juryen

Til tross for dramatikken, ble ingen disket. Juryen delte heller ikke ut et eneste gult kort.

– Noen ganger er det diskusjoner, men i dag hadde vi ingen situasjoner der det ikke var enighet i juryrommet. Ingen gule kort betyr at alt ifølge oss var i henhold til reglene, sier renndirektør Pierre Mignerey til NRK.

Slik forklarer han hvorfor Richard Jouve ikke ble disket, til tross for Pellegrinos harme:

– Når vi ser på bildene i sakte film, så ser vi at Pellegrino tråkker på skien til Jouve, som kommer litt bakfra i en sving. Det er ikke regelbrudd fra Jouve. Det er uflaks. Det er snakk om centimeter, og hvis ikke Pellegrinos ski treffer Jouves ski, skjer det ingenting, forklarer Mignerey.

– Gikk Pellegrino over streken med sin reaksjon?

– Nei, det var greit. Det er mye adrenalin i sånne konkurranser, så det er greit for meg, sier renndirektøren.

Skar på andreplass

Hele seks norske herrer tok seg til semifinalen, og til finalen gjenstod det tre:

Håvard Solås Taugbøl, Sindre Bjørnestad Skar og Paal Trøen Aune skulle kjempe mot forhåndsfavoritt Lucas Chanavat.

Sindre Bjørnestad Skar endte i spurtkamp mot Lucas Chanavat, men franskmannen ble for sterk. Dermed ble andreplassen for Skar den beste norske plasseringen i sprinten lørdag.

– Jeg er fornøyd med det. Jeg hadde troen, og håpet at jeg skulle ta Chanavat, men han var et lite hakk sterkere i dag, sier Skar til NRK etter rennet.

TOPP TRE: Sindre Bjørnestad Skar, Lucas Chanavat og Johan Häggström på pallen. Foto: Jens Meyer / AP

For de norske kvinnene gikk det ikke like bra. Ingen klarte å komme seg til finalen.

Slovenske Anamarija Lampič tok andreplassen, og gikk forbi Falla i sprintverdenscupen.

Den svenske kometen Linn Svahn tok seieren, mens Maja Dahlqvist tok tredjeplassen.