Skar skuffet stort på sprinten på Beitostølen og røk allerede ut i prologen.

– Det var ikke noe bra nei. Det var veldig skuffende. Hvorfor det blir sånn vet jeg ikke, sier Skar til NRK.

BLIR HETSET I RUSSLAND: Sindre Bjørnestad Skar. Foto: Terje Pedersen / NTB

I forkant av sprinten har den allestedsnærværende TV-stjernen Dmitrij Gubernijev vært alt annet enn imponert over ferske uttalelser fra den norske sprintprofilen.

– Jeg vet ikke hvem han er

Russeren er kjent som en intrigemaker og har vært involvert i flere skandaler i hjemlandet. Aller mest kjent er han som kommentator for skiskytter og langrenn.

Nylig uttalte Gubernijev at nordmennene ikke brydde seg om at russerne var utestengte. Sindre Bjørnestad Skar svarte med å kalle ham «en fjott» i Nettavisen. Og så var sirkuset i gang.

– Jeg vet ikke hvem han er, men han vet hvem jeg er. Derfor kan vi konkludere med at jeg er en verdensstjerne som er velkjent i Norge. De lager mange saker på meg til TV og avisene. Jeg kan ikke annet enn å være glad for at noen følger karrieren min, sier Gubernijev syrlig til Sport24.

– Visste du at du har blitt overskriftsmat i de russiske nettavisene den siste uken?

– Jeg har sett at det har kommet inn noen meldinger på sosiale medier fra noen russere, så jeg har skjønt at det har stått et eller annet, sier Skar til NRK fredag.

– Jeg har sett han stå med Putin

Skar har i en årrekke vært en av Norges beste sprintere og et fast innslag på landslaget. Bærumsgutten står med to seiere og totalt ti pallplasser i verdenscupen, senest fra Lahti i februar sist vinter.

– Jeg kjenner ikke til ham, men han kjenner meg tydeligvis godt siden han fornærmer meg med stå stor selvtillit. Jeg smiler bare tilbake. La ham høre kommenteringen min på nettene på et russisk språk han ikke forstår og nyte det, fortsetter Gubernijev.

NRK forteller Skar om Gubernijevs uttalelser og spør om han vet hvem russeren er.

– Ja, jeg har sett han stå sammen med Putin da, så det er vel omtrent det eneste jeg forbinder han med.

Russeren skapte han overskrifter da han ledet Vladimir Putins åtteårsmarkering for annekteringen av den ukrainske Krym-halvøyen like etter OL. Det fikk det norske skiskyttermiljøet til å vende ham ryggen.

Og det er ikke bare nordmenn som har et anstrengt forhold til det meningssterke kommentatoren. Russlands skipresident, Jelena Välbe, nekter å kommentere anliggender rundt Gubernijev. Den tidligere OL-helten Anfisa Reztsova sier seg enig med Skar i at han er «en fjott».

Åtte nordmenn kom seg videre til kvartfinalen under sprintprologen på Beitostølen. Pål Golberg var beste norske på en 6. plass.

Hele fire nordmenn i Sivert Wiig, Sindre Bjørnestad Skar, Pål Trøen Aune og Matz William Jenssen røk ut i prologen.