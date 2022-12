Ukraina svartelistar Bolsjunov – vil straffe «putinistiske» utøvarar

– Ukraina vil insistere på at det blir innført sportslege sanksjonar heilt til den siste soldaten har forlate Donetsk, Luhansk, Krym, Mariupol og Berdjansk, skriv Olha Saladukha i ein kommentar i den ukrainske avisa Pravda.

SJEF: Olha Saladukha.

Den tidlegare verdsmeisteren i tresteg og noverande politikar er no sentral i arbeidet med å setje opp ei liste av utøvarar dei meiner støttar Vladimir Putin og Russlands krigføring i Ukraina. Ho jobbar tett saman med folkevalde og tidlegare idrettsutøvarar.

– Hovudformålet er å fjerne aggressiv, russisk propaganda frå idretten, seier Saladukha til NRK.

Arbeidsgruppa i Verkhovna Rada, det ukrainske parlamentet, omtaler dei som «putinistiske» utøvarar. Så langt tel lista 56 namn. Fleire vil bli lagt til.

Ho meiner det ikkje er relevant for saka om dei får ein ordre, førespurnad eller stiller opp frivillig. Og er lei av at utøvarar gøymer seg bak «vi kan ikkje gjere noko anna».

– Eg er overtydd om at det ikkje finst håplause situasjonar. Alle har høvet til å uttrykkje ståstaden sin eller tre stille til side. Dette handlar ikkje om kontraktar eller materielle gode, men om millionar av liv og barn, seier Saladukha.

Aleksandr Bolsjunov står på lista for deltakinga si på Luzjniki stadion for å markere Krym-annekteringa i mars. Turnaren Ivan Kuljak for å ha stilt til medaljeutdeling med krigssymbolet «Z» på brystet, og sjakkspelaren Sergej Karjakin for gje heilhjarta støtte til Putin og krigen.

SVARTELISTA: Aleksej Tsjervotkin, Mark Kondratsjuk, Nikita Katsalapov, Kamila Valjeva, Viktorija Sinitsina, Anastasija Misjina, Veronika Stepanova, Denis Spitsov og Aleksandr Galljamov fekk medalje av Putin. Alle utøvarane står no på svartelista til det ukrainske parlamentet. Foto: SPUTNIK / Reuters

Russlands gullag frå OL-stafetten i langrenn var representert med tre av fire utøvarar: Aleksandr Bolsjunov, Denis Spitsov og Aleksej Tsjervotkin. Veronika Stepanova, som har teke tydeleg standpunkt i krigen, er også på lista.

Alle har fått same grunngiving: «Deltok i masseevenement retta mot rettferdiggjeringa av Russlands krigføring mot Ukraina».

Utover dei står også Stepanova-trenar Jegor Sorin og OL-helten frå 2014, Aleksandr Legkov, på lista for «offentleg å ha støtta angrepet mot Ukraina».

Målet er total isolasjon

Saladukha trur ikkje tilrådingane frå Den internasjonale olympiske komiteen til særforbunda om å nekte russiske og belarusiske utøvarar deltaking er nok. For det finst smotthol. Til dømes har boksing opna for russisk deltaking.

Ho forklarer at dei personlege sanksjonane går ut på å ramme utøvarar slik at dei kjenner det. Det handlar om å fryse midlar, gi forbod mot å overføre pengar, nytte seg av utanlandsk eigedom og innreiseforbod.

– Personlege sanksjonar ville vore ein seriøst åtvaring til russiske og belarusiske utøvarar som enno ikkje har støtta krigen, seier Saladukha.

Oversikta over dei 56 utøvarane blir no behandla av dei relevante komiteane i parlamentet, før det skal stemmast over ein ny resolusjon. Det nasjonale tryggleiks- og forsvarsrådet i Ukraina vil få ansvaret for å bedømme og avgjere kven som skal sanksjonerast mot.

FØRSTE MØTE: Verkshovna radas har nedsett ei arbeidsgruppe på vegner av komiteen for ungdom og idrett. Foto: Privat

Kyiv-leiinga ønskjer å ta frå utøvarar som støttar Putin høvet til å konkurrere i Europa. Utøvarar som aktivt har støtta krigen ønskjer dei skal stengjast ute på livstid. Ho legg til at det same vil gjelde for belarusiske utøvarar som støttar regimet til Aleksandr Lukasjenko, fordi Belarus har bidrege til å fasilitere for den russiske invasjonen.

Belarusisk deltaking

Aleksandr Opejkin var til stades under dei første møta til arbeidsgruppa. Han leier det Det belarusiske sportssolidaritetsfondet som vernar utøvarar som har stått opp mot det undertrykkjande regimet i landet.

BELARUSISK REPRESENTANT: Aleksandr Opejkin. Foto: Privat

Organisasjonen har spelt ei nøkkelrolle når det gjeld å få innført sanksjonar mot Belarus' olympiske komité og fjerninga av ishockey-VM frå Minsk i 2021. No deler dei erfaringar med forbundsfellane sine i Ukraina.

– Arbeidet til kommisjonen er veldig viktig. Det kan ikkje tillate å diskreditere seg sjølv gjennom raske og ugjennomtenkte avgjerder. Derfor vil alt av fakta sjekkast nøye og, dersom dei blir stadfesta, lagt til lista av personar som det blir tilrådd personlege sanksjonar mot, seier Opejkin til NRK.

– Glorifiserer eit brotsverk

Han forklarer kvifor Bolsjunovs deltaking på markeringa for Krym-annekteringa i Moskva er ulovleg.

– Det er openbert at feiringa av ei slik hending, som annekteringa av den autonome republikken Krym, støttar, rettferdiggjer og glorifiserer eit internasjonalt brotsverk. Viss det er dokumentasjon eller offentleg informasjon som støttar dette, vil det bli anbefalt personlege sanksjonar mot vedkommande i Ukraina og internasjonalt.

Opejkin meiner utøvarar ber eit personleg ansvar. Han etterlyser også betre mekanismar i Den internasjonale olympiske komiteen.

– Vi ser i dag at prosessane manglar i IOC, noko som diskrediterer organisasjonen og dens leiarar, som bør opptre som ekte leiarar når verda står overfor slike kritiske stunder.