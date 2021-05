Skyene ligg tunge og det blæs kraftig på Aremarks såkalla friidrettsbane. Henriette Jæger gjer dei siste førebuingane til det som blir det største seniorstemnet hennar i mangekamp – Hypo-Meeting i Götzis i Austerrike.

– Eg er jo yngst og dårlegast rangert, men eg synest det er litt herleg eigentleg. For ofte er eg jo best rangert og då er det litt press og eg må prestere. Det treng eg ikkje å tenkje på her, der eg eigentleg berre kan imponere, meiner 17-åringen.

I NM i fjor sprang junioren Jæger så fort at beina svikta då ho tok gull på 400 meter. Berre dagar i forkant hadde ho sett juniorverdsrekord. I februar i år sat ho norsk rekord innandørs. Det kjem i tillegg til ei rekkje aldersrekordar, og NM-medaljar.

VONDT: Henriette Jæger fall saman fleire gonger etter fullført 400 meter under NM i Bergen i fjor. Du trenger javascript for å se video. VONDT: Henriette Jæger fall saman fleire gonger etter fullført 400 meter under NM i Bergen i fjor.

OL-planar

Så stort er potensialet til jenta frå indre Østfold at ho er med i OL-planane til Friidrettsforbundet allereie no.

– Vi meiner ho er god nok, men det kjem an på ranking. Ho skal gå to seniorstemne no og får poeng, men vi trur ho har nivået inne til å kvalifisere seg. Vi vil ikkje leggje noko press på henne, men vi ser jo potensialet, fortel sportssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik.

– Eg veit jo at det er OL i år, og eg har sjekka krava. Så det er litt i bakhovudet, men eg trur ikkje eg bør tenkje så mykje på det og ha alt fokus der, for eg er jo ikkje så gammal. Men skjer det så skjer det, og då er det absolutt ein bonus, seier Jæger smilande.

UT I VERDA: Henriette Jæger har drøymt om mangekampstemnet i Götzis sidan ho var lita. – Kjempegøy, seier ho om å få invitasjon allereie no. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

OL-kravet i mangekampen til kvinnene er på heile 6400 poeng, noko berre ni kvinner har klart per no, og 24 får plass. Jægers juniorverdsrekord er på 6301, men i seniorklassen er det både høgare hekkar og tyngre spyd og kule. Der har ho ei bestenotering på 5875.

– Det er jo ikkje 24 jenter som tek kravet. Det er eg ganske sikker på, meiner Jæger.

– Er det 110 prosent klaff, så kan det gå heile vegen til OL. Det er ganske sensasjonelt, for ho er ikkje 18 år enno. Det vil vel vere utruleg bra. I EM som var (innandørs i Polen journ. anm.) så hadde ho vore tidenes yngste deltakar i ein mangekamp, så det seier vel sitt. Ho er eit utruleg talent, seier mor og trenar Unn Merete Jæger.

– Ingen innvendingar

Slokvik går ut frå at rundt 6200 poeng i Austerrike denne helga vil auke Jægers OL-sjansar betrakteleg. 17-åringen, som fyller 18 år i slutten av juni, skal òg delta i eit stemne i Sverige om vel to veker, og resultata i desse to stemna vil avgjere om Jæger kjem høgt nok på rankinglista for OL-plass.

– Har de nokon innvendingar med å eventuelt sende ein 18-åring til det største idrettsarrangementet i verda?

– Nei. Aldersgrensa er 16 år, og som type er Henriette såpass moden og tøff at vi trur ho kan takle det greitt om det blir tur. Mamma vil òg vere med som leiar, for det er riktig at ho er med i så fall, svarer friidrettssjefen.

TO PÅ TRENING: Mora Unn Merete Jæger er tidlegare spydkastar og Henriettes trenar. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Jæger innrømmer sjølv at lysten på å reise, er stor. Sjølv om det først og fremst vil vere for å få erfaring.

– Eg kjenner sjølv at eg kanskje hadde vore førebudd på det. Eg har jo vore med på store meisterskap før og konkurrert i senior-NM, og sånne ting, men det er sjølvsagt litt annleis når det er OL, seier Jæger.

Siktar mot ny rekord

Også mora gir samtykket sitt til ein eventuell tur til Tokyo.

– Ja. Det er klart. Men ho er ikkje 18, og OL er stort. Så verken ho eller eg veit vel kva vi går til om vi skulle komme dit, så eg veit ikkje om vi er modne nokon av oss, meiner Unn Merete og ler.

RASK: Henriette Jæger har NM-gull både på 60 meter, 200 meter og 400 meter. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Den norske utandørsrekorden i mangekamp for kvinner er på 6226 poeng. Det er den neste rekorden Jæger har sikta seg inn på å ta. For trenaren handlar det mykje om å bidra til å unngå press både når det gjeld olympiske leikar og resultat. Dottera er trass alt juniorutøvar i eit par år til.

– Vi prøver å jobbe med det vi skal av oppgåver, og pratar ikkje så veldig mykje om det. Det kjem som ein bonus og vi snakkar ikkje så mykje om resultat og stemne, påpeikar Unn Merete Jæger.