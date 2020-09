– Hun er ei jente som fortsetter å imponere meg, og hun imponerer meg hver gang, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal om Jægers prestasjon i Moss.

Før helga hadde María Vicente bestenoteringen i verden i U18-klassen på 6221 poeng. Henriette Jæger hadde en personlig rekord på 6129, men hadde ambisjoner om å forbedre den vesentlig i karrierens siste sjukamp med juniorspesifikasjoner (lettere kule og spyd, lavere hekker).

Og det gjorde hun.

Før den siste øvelsen, 800 meter, var det klart at det ville bli verdensrekord om hun løp på 2.16,98 eller raskere. Med en personlig rekord på 2.11,82 burde det på papiret være overkommelig.

I stedet for å løpe kontrollert, klinket hun til med ny personlig rekord på 2.11,37 og ny personlig rekord. Dermed er hun tidenes beste junior i sjukamp med juniorredskaper.

Den nye verdensrekorden, som offisielt kalles «bestenotering i verden», er på 6301 poeng. Jæger slo med andre ord den gamle rekorden med 80 poeng.

– Jeg får litt samme følelsen som med Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen, at de veldig sjelden skuffer, sier Vebjørn Rodal, som selv er olympisk mester på 800 meter fra 1996.

– Så fornøyd med at det skjedde

Slik oppsummerer Jæger selv det som skjedde, på inn og utpust, i en video NRK har fått tilsendt fra Morten Olsen i Norges Friidrettsforbund:

BEST I VERDEN: Henriette Jæger er et friidrettstalent langt utenom det vanlige. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Det var en sykt bra mangekamp. Jeg startet kjempebra med pers på hekken, dessverre litt mye vind. Høyde var litt under det jeg hadde håpet på, så var det pers med en meter i kule, kjempefornøyd. Så har man 200 også, jeg løp på 23,36, det var pers, det også.

– Andre dagen startet med lengde i -1,2 motvind, så 6,33 er helt sykt, det hadde jeg aldri trodd. Spyd var litt under det jeg hadde håpet på, men så løp jeg på 2.11 på 800, det holdt til verdensrekord og jeg er dritfornøyd. Jeg er kjempefornøyd, det er det jeg har jobbet for i hele år, og det har egentlig vært det eneste målet mitt, så jeg er så fornøyd med at de skjedde, sier Henriette Jæger smilende.

Vindregnestykke

Et av usikkerhetsmomentene før helgens konkurranse i Moss, var hvordan høstvinden på Melløs ville påvirke prestasjonen. Den kunne ha gjort det vanskelig å prestere i enkelte øvelser, men den kunne også ha ødelagt det spesielle vindregnskapet i mangekamp.

Der er det nemlig ikke vinden i hver enkelt øvelse som avgjør om sammenlagtresultatet er gyldig, men summen av vind i de øvelsene der det er relevant (snittet kan ikke være over +2 meter per sekund).

Lørdag hadde Jæger +2,7 da hun leverte knallsterke 13,21 på 100 meter hekk og +2,1 da hun løp 200 meter på 23,36. Begge disse tidene er det raskeste hun noen gang har levert, men blir ikke stående som personlige rekorder på de aktuelle øvelsene på grunn av vinden (offisielle rekorder: 13,59 og 23,53).

Lørdag hoppet hun også 1,69 i høyde, som er seks centimeter bak personlig rekord. I kulestøt forbedret hun sin personlige rekord fra 13,86 til 14,69. I kule og høyde måles ikke vind.

Rekord i motvind

Som en konsekvens av medvinden i lørdagens løpsøvelser, måtte Jæger snu tilløpet og hoppe lengde i motvind søndag. Men hun lot seg ikke affisere av litt vind imot, og klinket til med ny norsk aldersrekord på 6,33, en personlig rekordforbedring med én centimeter.

I nest siste øvelse, spydkast, nådde hun ikke opp mot sin personlige rekord. Men 35,71 var nok til at hun hadde et solid grep om verdensrekorden før siste øvelse, 800 meter.

Det grepet slapp hun altså ikke.

Knallsterke prestasjoner

Sjukjemperen fra Aremark i Østfold har lenge gjort seg bemerket som et stort talent i mange øvelser i friidrett. Hun har sanket norske aldersrekorder på løpende bånd.

I fjor viste hun seg for første gang internasjonalt, da hun tok sølv i sjukamp under ungdoms-OL i Baku.

I år har hun fått sitt gjennombrudd også på seniornivå i Norge. Under innendørs-NM i Bærum i februar, tok hun gull på både 60 meter og 200 meter mens hun fortsatt bare var 16 år.

Hennes aller sterkeste enkeltprestasjon er nok likevel 400-meteren i Trondheim 22. august. Hun løp karrierens alle røste 400 meter på 52,52. Mindre enn to måneder etter at hun fylte 17 år, ble hun tidenes fjerde beste norske kvinne på distansen.

IMPONERT: Vebjørn Rodal tror Henriette Jæger kan være Norges neste verdensstjerne i friidrett. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Vår neste store seniorutøver

Vebjørn Rodal tror vi bare har sett starten.

– Det er en spennende utøver, det kan godt være vår neste store internasjonale seniorutøver vi ser her, konstaterer han.

Han påpeker samtidig at Henriette Jæger i likhet med Karsten Warholm må vurdere om det er mangekamp hun skal satse på, eller om hun bør spesialisere seg på én eller noen få øvelser.

– Hun er allsidig og kan åpenbart bli en god sjukjemper. Jeg snakker henne ikke bort fra sjukamp foreløpig, for hun er å ung at potensialet der også er uforløst og stort, men hun har gjort en veldig solid 400 meter, hun er god i sprint, hun er god i lengde, sier Rodal, som samtidig påpeker at kastferdighetene kan bli en begrensning.

– Hvor god kan hun være til OL i 2024?

– Hun kan absolutt være verdenstopp, hun nærmer seg jo det allerede. Så er det ikke sånn at det er tusenvis av unge jenter som holder på med sjukamp, bredden er ikke formidabel, så sånn sett kan det være en god øvelse å hevde seg i inn mot en olympisk konkurranse, sier Vebjørn Rodal.