Kommentator slår full alarm etter at Riibers treningskompis testet positivt

1 dager 16 timer 53 minutter 56 sekunder

– Nå er Jarl Magnus selvfølgelig nervøs for om han kommer til start i det hele tatt. Han og de andre går noen ekstremt spennende dager i møte, sier Post.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at kombinertløperne Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen og Espen Bjørnstad er definert som nærkontakter etter å ha vært tett på estiske Kristjan Ilves.

Han har vært en del av det norske kombinertlandslaget de siste årene og konkurrerer for Estland. Ilves dro til Beijing-OL sammen med det norske laget.

– At Kristjan Ilves er smittet er et stort slag for de norske gutta. Han er hundre prosent en del av det norske kombinertlandslaget. Han trener med de til daglig, reiser med dem og har de samme trenerne. Det er akkurat som om en av de norske gutta skulle være smittet – rent smittevernmessig, sier Post.

NRK og NTBs bilder fra Gardermoen viser at Riiber og Ilves sto tett da de var i avgangshallen før avreise til Beijing.

TETT PÅ: Jarl Magnus Riiber (i midten) sammen med Kristjan Ilves (til venstre) på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er nå registrert seks nærkontakter i det norske støttepersonellet.

– Krysser fingre og tær

Sportssjef Ivar Stuan i det norske kombinertlandslaget møtte norsk presse onsdag ettermiddag. Han er tydelig på at saken ikke skal knekke kombinertlandslaget.

– Løperne våre har testet negativt hele veien. Vi krysser fingre, tær og alt vi har for at alt går bra, men det er ingen garantier. Har det først vært utbrudd, er det stor usikkerhet. Det så vi med langrennslandslaget, sier kombinertsjefen.

Han legger til at alle i den norske troppen «føler veldig med Kristjan».

– Han er nå innstilt på at hele OL ryker, sier Stuan.

SE VIDEO: Her er de to treningskompisene på Gardermoen før avreise til Beijing. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her er de to treningskompisene på Gardermoen før avreise til Beijing.

Riiber kan trene som normalt

Regelverket sier at de som er definert som nærkontakter skal være ekstra forsiktige, men kan leve nesten som normalt. De kan trene og konkurrere som vanlig, men må holde to meters avstand. I tillegg må utøvere som skal konkurrere være i karantene på enkeltrom, ifølge regelverket.

Man er beregnet som nærkontakt sju dager fra siste kontakt med personen som har testet positivt.

TESTET POSITIVT: Her blir Kristjan Ilves testet på Gardermoen før avreise. Foto: Terje Pedersen / NTB

Post beskriver situasjonen som «særdeles uheldig».

– Dette gjelder spesielt Jarl Magnus Riiber som har 43 verdenscupseire siden forrige OL. Han er en av de største favorittene i hele Beijing-mesterskapet. Han kan ta tre gull for Norge, hvis vi inkluderer lagkonkurransen, sier Post.

Nærkontakt på fly til OL defineres som personer som sitter to seter foran, to seter rett bak, eller ett sete til hver side for den som tester positivt.

Kombinertløperne skal først i ilden 9. februar. Da er det liten bakke som står på programmet.