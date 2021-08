Sponsorer reagerer sterkt på Bråthen-behandling – Skiforbundet kan miste millionstøtte

– Vår sponsoravtale skal reforhandles til våren, og utfallet av denne saken kan få betydning for hva vi gjør videre.

Det sier Dag Are Børresen til NRK. Han er kommunikasjonsdirektør i Help, en av hopplandslagets største sponsorer, og legger med det press på Norges Skiforbund før skjebnen til Clas Brede Bråthen blir avgjort.

– Kan det i det hele tatt være aktuelt for dere å forlenge avtalen hvis Bråthen ikke får fortsette i jobben som hoppsjef?

Dag Are Børresen er kritisk til hoppbråket som har preget den siste tiden. Foto: Pressebilde

– Vi vil vurdere utfallet nøye, men sannsynligheten for at vi forlenger avtalen svekkes selvsagt av forbundets håndtering av saken, medgir Børresen.

– Stiller oss bak Bråthen

Han sier at innholdet i sponsoravtalen er et forhold mellom hopplandslaget og Help, men NRK vet at det dreier seg om beløp i millionklassen.

Børresen rister på hodet av, og stiller seg undrende til, skiforbundets håndtering av saken mot Bråthen.

– Vi oppfatter at han kun har talt sine utøveres sak, og at han bare har sagt det mange har savnet å høre fra Skiforbundet selv når det gjelder kvinnehoppernes rett til å hoppe på samme vilkår som herrene. Help stiller seg bak hopplandslaget og Clas Brede Bråthen, slår han fast.

Styret i Norges Skiforbund støtter generalsekretær Ingvild Bretten Berg og hoppkomiteens avgjørelse om ikke å forlenge avtalen med hoppsjef Clas Brede Bråthen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Dypt bekymret

Help er ikke alene om å reagere. En rekke andre sponsorer NRK har snakket med kritiserer skiforbundets behandling av saken som har preget nyhetsbildet den siste tiden.

– Vi er dypt bekymret for hvordan denne saken utvikler seg med tanke på vår nasjonalsport som Nammo har vært så heldig å sponse i 11 år.

Det sier Morten Brandtzæg, Nammos konsernsjef, til NRK.

Hoppsjef Bråthens nåværende avtale går ut i april 2022, men Norges Skiforbund og hoppkomitéen har ikke et ønske om å forlenge avtalen.

Det er fortsatt usikkert hva som blir det endelige utfallet av denne saken, og Bråthen har via sin advokat sendt varsel om søksmål til Norges Skiforbund.

Skiforbundet er forelagt kritikken og sponsorenes uttalelser i denne saken. I en SMS til NRK, svarer leder for kommunikasjon og samfunn, Espen Graff, kort:

– Sammen med hoppkomiteen er det planlagt å gi mer informasjon til sponsorene i et møte neste uke, skriver Graff.

– Forbausende

Bråthen har hatt jobben som hoppsjef i 17 år. Flere i hoppmiljøet har reagert kraftig på avgjørelsen og rykket offentlig ut med sterk støtte til 52-åringen. Særlig arbeidet Bråthen har gjort for like muligheter for kvinnehopp blir trukket frem.

– Nammos hovedfokus har vært å sponse likestilling og bygge kultur basert på verdiene Nammo står for. Det er forbausende at hovedsponsorene ikke er blitt orientert mer om situasjonen av Norges Skiforbund (NSF) ennå. Vi er nå i en fase hvor vi søker fakta fra begge sider, før vi kan se på veien videre som sponsor, sier Brandtzæg.

Clas Brede Bråthen i samtaler med advokat Marit Håvemoen. Foto: Geir Olsen / NTB

Hans Ragnar Berg, som er daglig leder RSM, forteller til NRK at de inngikk en sponsoravtale med Skiforbundet mye på grunn av at hoppmiljøet, og da særlig Clas Brede Bråthen, har kjempet en kamp for like muligheter i idretten.

Derfor tenkte han sitt da han så den første overskriften om at Bråthen ikke er ønsket med videre.

– Jeg ble like overrasket som alle andre, men det som overrasker meg mest er at jeg, nå lenge etterpå, fortsatt ikke har fått flere svar om hvorfor. Jeg undres over at en person som tilsynelatende har så stor støtte i eget prestasjonsmiljø og har stor anerkjennelse internasjonalt, i tillegg til å ha bidratt med mye i kampen for like muligheter i hoppbakken, ikke får fortsette. Det må jeg si er underlig, sier Berg til NRK.

Han understreker at han bare kjenner saken utenfra, og medgir at det godt kan hende ettertiden vil vise at han må endre oppfatning.

– Men basert på det som kommer frem og det jeg opplever fra Skiforbundet, blant annet i pressemeldinger og avklaringer de har kommet med, har ikke det bidratt til å endre oppfatningen min. Det er sjelden et samlet jente- og guttelandslag stiller seg bak for å beholde sjefen sin slik de har gjort i dette tilfellet, sier han.

Sponsor: – Jeg undres

Han mener det som må være sentralt her er utøvernes muligheter til å utvikle seg videre.

– Jeg undres derfor over at Skiforbundet ikke har noen annen grunn enn at de synes det er krevende at noen faktisk står opp for jentelaget og virkelig kjemper kampen slik andre ledere kanskje burde. Jeg undres over at de ikke kommer frem og viser lederskap, enten forteller oss hva som ligger bak eller strekker ut en hånd og finner en løsning til det beste for norsk hoppsport, sier Berg.

– Hvis vi nå kommer til april 2022 og Bråthen faktisk ikke får fortsette i jobben, vil det ha noe å si for deres videre sponsing?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Men det som er utrolig viktig for oss er at vi ønsker å identifisere oss med miljøer som står for sunne og gode verdier og holdninger. Da forventer vi å få en bedre forklaring på hvorfor han ikke er med enn det vi har i dag. Det avgjørende vil være at de faktisk går foran, både i Norge og internasjonalt, for at jentene skal få de samme mulighetene som gutta. Det vil veie tyngst. Og jeg forventer at Skiforbundet snart kommer på banen og tydeliggjør hva det er de vet som ikke vi andre vet, sier han.

– Dere inngikk avtalen i fjor, og den varer ut OL-sesongen. Når vil dere ta en avgjørelse om eventuell videre sponsing?

– Normalt sett begynner vi det i god tid før sesongen er slutt. Men det er klart, vi kommer ikke til å gå inn på en ny avtale før vi vet at jentene blir prioritert og får de samme mulighetene som gutta, og at vi er trygge på verdiene som skal prege hopplandslaget er noe vi ønsker å identifisere oss med, sier Berg.

LO, som er hoppernes hovedsponsor, har ikke besvart NRKs henvendelse fredag. Men overfor VG gikk de langt i å kritisere skiforbundets rolle i saken. Overfor avisen understreket LO-topp Peggy Hessen Følsvik at de var svært fornøyd med Bråthens jobb som hoppsjef.

Roar Jødahl, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, beskriver Bråthen-saken som trist.

– Vi håper at partene kommer til en så god løsning som mulig på konflikten. Utover det, har vi ingen kommentar til selve saken, sier han til NRK.