– Fin den. Den er bra. Akkurat på rett tid, sier Berge ironisk til NRK.

For akkurat da Myrhol var alene med ungarernes sisteskanse hamret Berge på timeout-knappen 54 sekunder før full tid.

Det landslagssjefen skulle fortelle elevene sine var at det var viktig å score mål, noe Myrhol etter all sannsynlighet hadde gjort.

– Det var ikke helt bra fra min side, i hvert fall når jeg tok den for å si at vi måtte vinne med ni samtidig. Jeg tok nok et mål fra Bjarte der, innrømmer Berge.

Grunnen var at om Sverige-Danmark hadde endt 31-26, ville da Norge vært videre på bekostning av Danmark på målforskjell.

– Christian vet hvor glad jeg er i å score mål, så jeg tror han følte at han tråkket meg litt på tærne, sier Myrhol som synes hele situasjonen ble komisk.

– Ryker noen euro

På den norske benken satt Henrik Jakobsen slukøret igjen. Like før hadde han selvsikkert satt 200 kroner på at nettopp Myrhol skulle score, og flere veddet imot.

– Som regel er det mål når Bjarte får ballen der. En god avgjørelse var det ikke, mener Christian O'Sullivan.

– Det var i hvert fall ikke min skyld, jeg kunne ikke gjort så mye annerledes, sier Myrhol.

Torsdag kveld hadde det norske landslaget pressetreff før semifinalen mot Tyskland, og flere måtte le godt av Berges dårlige timing.

SYNDEREN OG GAMBLEREN: Henrik Jakobsen (t.h) tapte minst 600 kroner på Berges timeout. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Men selv om det var flere som hadde fått med seg at Jakobsen tapte penger, var det ingen som ville ta på seg ansvaret for å ha loppet strekspilleren for penger.

– Jeg var på banen jeg, så det var noen på benken som snakket om at Bjarte var giret på noen ekstra mål. Han er alltid litt målkåt, sier Sander Sagosen.

Men det er ikke bare Jakobsen som har tapt penger på forskjellige veddemål i løpet av mesterskapet, kan Norges stjernespiller røpe-

– Det ryker noen euro.

Klare for revansje

Nå venter Tyskland i en spennende semifinale i Hamburg fredag kveld. Tankene til tapet mot nettopp Tyskland i EM 2016 blusset naturlig nok opp hos enkelte.

– Det er den kampen som har holdt meg mest våken. Det var en dyr lærepenge, forteller Berge.

REVANSJESUGEN: Bjarte Myrhol ligger på parketten etter å ha tapt 33–34 i ekstraomganger mot Tyskland i EM 2016. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kaptein Myrhol er enig i at det knepne og dramatiske tapet var en lærepenge.

– Jeg synes troppen har endret litt holdning til hvordan det er å komme til semifinaler. Nå synes jeg vi er mer mentalt klare på å stå i en sånn situasjon.