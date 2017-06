Spansk avis: – Real kan tjene 3,7 milliarder (!) på å selge Ronaldo

Det stormer rundt en av verdens største fotballstjerner om dagen. Cristiano Ronaldo er siktet av spanske skattemyndigheter for å ha unndratt rundt 100 millioner kroner i skatt fra 2011 til 2014.

Ronaldo skal angivelig være så lei av saken at han nå vil vekk fra Real Madrid, meldte den portugisiske avisen A Bola fredag.

Torsdag la Ronaldo ut dette bilde på Instagram:

Men det er ikke «bare bare» å kjøpe verdensstjernen, for det kommer til å koste mer enn noen gang.

Flere medier, blant annet spanske Marca og portugisiske Deportes Cuatro, skriver at prisen på Ronaldo vil ligge på opp mot 200 millioner euro, nesten 1,9 milliarder kroner. I tillegg kommer summen Real Madrid sparer i lønnsutgifter - 50 millioner euro i året.

Siden Ronaldo har fire år igjen av kontrakten med Real vil den samlede gevinsten for klubben derfor, ifølge Marca, kunne bli på svimlende 400 millioner euro, rundt 3,7 milliarder kroner. En gevinst fotballverden aldri har sett maken til.

Verdens dyreste spillerkjøp Ekspandér faktaboks Dette er tidenes fem dyreste spillerkjøp, i millioner kroner: Paul Pogba (Juventus - Manchester United), 1 103 millioner kroner Gareth Bale (Tottenham – Real Madrid), 963 millioner kroner Cristiano Ronaldo (Manchester United – Real Madrid), 937 millioner kroner Gonzalo Higuaín (Napoli – Juventus), 843 millioner kroner Luis Suárez (Liverpool – Barcelona), 840 millioner kroner Kilde: NTB

– 200 mill høres drøyt ut

Men fotballekspert i Viasat, Petter Veland, som kjenner spansk fotball godt, advarer mot å tro på alt som nå skrives.

– Det er flere eksempler de siste årene på at store fotballstjerner har virket mer eller mindre klare for andre lag, men så har det til syvende sist vist seg at de blir, sier Veland til NRK.

FOTBALL-EKSPERT: Petter Veland.

Et av tilfellene handler om nettopp Ronaldo. For fire sesonger sa fotballstjernen at han ikke var fornøyd med situasjonen i Real Madrid.

– Det som i avisene fremsto som at han ville vekk fra Spania og heller til Manchester United den gang, endte med at han til slutt likevel signerte en ny kontrakt med Real Madrid, sier Veland.

Dessuten tviler Veland på en overgang på så mye som 200 millioner euro.

Manchester United og Paris-Saint German er trolig de to eneste klubbene som har økonomiske muskler til å kjøpe Ronaldo ut av kontrakten med Real.

– Uansett, en eventuell overgang vil garantert bli tidenes dyreste, spår Veland.

SNAKKER HAN MANDAG?: Real Madrid-president Florentino Peréz gjester mandag et spansk radioprogram. Da er det ventet at han kommer til å kommentere ryktene om Ronaldos mulige Real Madrid-exit. Her er Peréz sammen med Ronaldo i november på en seremoni som markerte at fotballstjernen hadde signert ny kontrakt (fem år) med Real Madrid. Foto: Susana Vera / Reuters

– Ronaldo er motivert

Ronaldo selv har ikke kommentert verken ryktene om at han ønsker å forlate Real eller siktelsen i seg selv, men stiller seg helt uforstående til siktelsen, ifølge hans advokat Antonio Lobo Xavier.

Ronaldo er i Russland og forbereder seg til prøve-VM med Portugal.

– Alt jeg kan si er at han er motivert, og at han har fokus på landslaget og motiverer oss til å vinne turneringen, sa André Silva på en pressekonferanse i Kazan nylig, byen der Portugal møter Mexico søndag.