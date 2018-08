Den norske sandvolleyballduoen vann begge setta mot den polske duoen Michal Bryl og Grzegorz Fiajalek.

– Eg er heilt mållaus. Dette er ein stor idrett der store land som USA og Brasil satsar, sa TV2-kommentator Henrik Roppen.

Ikkje berre er det ein stor sportsleg prestasjon. Christian Sørum og Anders Mol vinn meir pengar enn dei nokon gong har gjort.

– Det er nesten for mykje. No får vi tilbake for all innsatsen vi har lagt ned, sa Anders Mol på eit intervju vist på TV 2.

Og på tribunen sat pappa Kåre og var heilt frå seg.

– Eg klarer ikkje å tenke. Eg er berre utruleg stolt. At dei klarer å vinne fire på rad ... Eg er berre rørt, utmatta og veldig glad, seier Kåre Mol til NRK.

Dette var den fjerde strake turneringssigeren til Sørum og Mol.