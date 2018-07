Knuste forbildene i EM-finalen: – Det er idolene vi har sett på Youtube for å lære av

Referat sandvolleyball EM finale Du trenger javascript for å se video.

– Uvirkelig!

– Merkelig!

Anders Mol (21) og Christian Sørum (22) har akkurat landet på Gardermoen, men er fortsatt høyt oppe. Norges nye gullgutter fikk en varm velkomst, og brede glis avløses av reaksjoner som minner om lettere forvirring.

YouTube-helter og forbilder

Fortsatt har det ikke gått helt opp for dem at de ble europamestere dagen før. Særlig ikke med tanke på at det var Janis Smedins og Aleksandrs Samoilovs som stod for motstanden i finalen.

To latviere som har vært forbilder for to lovende, norske sandvolleyballgutter i flere år. Motstandere Mol og Sørum har brukt utallige timer foran skjermen for å lære av.

– De er idolene våre, de vi har sett på for å lære, sier Mol før Sørum legger til:

– Hele settingen er litt urealistisk. Vi kjenner dem godt, vi så masse av dem på Youtube da vi var mindre. Senere har vi også trent sammen med dem i USA, og vet at spillestilen deres passer oss godt.

Men forbildene var altså sjanseløse da den norske sandvolleyballduoen fortsatte sommerens triumfferd. Seieren i majorturneringen i Gstaad for en drøy uke siden ble toppet med EM-gull søndag.

Se høydepunkter fra kampen her:

Sandvolleyball EM finale høydepunkter Du trenger javascript for å se video.

– Det er ganske utrolig, og vanskelig å forklare. Vi fikk litt følelsen av at vi bare møtte opp for å spille kamp etter kamp, og plutselig stod vi på pallen, sier Sørum.

Endelig hjemme

Makker Anders Mol sier han ikke var klar over han var Europamesterskapets yngste spiller når NRKs reporter opplyser om nettopp det.

– Det er i så fall bare dødskult! Jeg er veldig klar over det vi har klart, ingen av oss hadde trodd at vi skulle ta nivået så fort. Men nå er vi et av de beste lagene i verden. Det skal bli godt å komme hjem, slappe av og bare la det synke inn, sier han.

Etter så mange dager på reise er han ikke alene om å sette pris på et par dager hjemme.

– Nå skal jeg bare slappe av og kose meg med norsk melk, og melkesjokolade, sier Sørum.

STJERNESKUDD Mol og Sørum tok Norges første EM-gull i sandvolleyball på 20 år. Foto: Norges Volleyballforbund / NTB scanpix

Tror på gull i Tokyo

Med sesongen i full gang er det ikke lenge til de må ut på flyplassen igjen. Og med OL i Tokyo bare to år unna er ikke praten om medaljeambisjoner der langt unna heller.

– Vi viser nå at vi har nivået inne, så det handler bare om å jobbe hver eneste dag for å bli enda bedre, sier Sørum.

– Det er godt å motbevise at et lite land med fullt av snø ikke kan være i volleyballtoppen. Vi kan håpe på gull i Tokyo, sier Mol.