– Familien har betydd alt. Mamma og pappa møttes faktisk på volleyballbanen, sier Sørum med en klump i halsen.

Det har vært en tøff vinter for Christian Sandlie Sørum.

Den 19. desember mistet 28-åringen moren, Marianne Sandlie Sørum, etter ett års kreftsykdom.

Det var VG som først omtalte saken.

– Noe av det verste det kunne være

Sørum forteller åpent til NRK om den tøffe tiden det siste året. Det var rett før jul i 2022 at han fikk den tøffe beskjeden. Han skulle akkurat til å gå om bord på et fly da han så han hadde et tapt anrop fra moren.

– Så var det en melding der det sto ring meg, med et hjerte. Med en ganske alvorlig toning, så jeg skjønte at det var noe alvorlig. Jeg sendte en kjapp melding og spurte om det var alvorlig eller viktig, og hun sa ja, med et hjerte, forteller Sørum.

STØTTET HELE VEIEN: Foreldrene Marianne Sandlie Sørum og Espen Sørum jublet for sønnens OL-gull i 2021. Foto: Synne Sørenes / NRK

På flyet på vei hjem, gikk det mange tanker gjennom hodet hans.

– Flyturen var ikke noe hyggelig. Jeg skjønte at det var noe alvorlig, men jeg hadde ikke lyst til å tenke for mye heller. bare vente på å få beskjed. Ikke overtenk. Men det var noe av det verste det kunne være.

De håpet det ikke skulle være så alvorlig, men videre undersøkelser viste at kreften var aggressiv. Sammen med makker Anders Mol satset duoen videre og gjorde det så bra at de ble nominert til årets lag på idrettsgallaen. Likevel var tankene alltid hjemme hos familien.

– Det har vært tøft å reise hjemmefra, men jeg vet også at hun elsket å se oss spille og sitte i stolen sin å heie. Så motivasjonen for meg var å gjøre det for henne.

– Skal gjøre ting hun hadde likt

Sammen har duoen Mol/Sørum vunnet både EM-, VM- og OL-gull, i tillegg til en rekke andre bragder i ulike turneringer.

SUPERDUO: Christian Sørum og Anders Mol har vunnet både OL og VM-gull sammen. Foto: Lise Åserud / NTB

Begge kommer fra familier som lever og brenner for volleyball. I et intervju med Aftenposten i 2018, sa mamma Marianne Sørum:

– Om det går så langt at vi må selge huset for å hjelpe barna så hadde vi gjort det. Dette vil vi også. Vi vil støtte gutta så langt det lar seg gjøre.

Sørum blir tydelig rørt når NRK leser opp sitatet fem år senere.

– De har vært der hele veien og støttet helt sykt. Jeg er utrolig takknemlig for det, det er ikke alle som har det forholdet til sine foreldre og sin mor som det jeg har hatt, sier Sørum og fortsetter:

– Det at jeg har hatt de årene jeg har hatt, og den siste tiden også, har vært fantastisk og det er minner jeg tar med meg resten av livet. Jeg tar henne med meg videre selv om hun ikke er her blir hun med meg videre. Vi skal gjøre ting vi vet hun hadde likt, sier han.

SISTE JUL: Christian Sørum sammen med mamma Marianne, pappa Espen og bror Aleksander på julaften 2022. Foto: Privat

For eksempel lagde han grøt og satt opp juletreet lille julaften. En tradisjon moren alltid hadde holdt på.

– Det er ting vi vet mamma satte veldig pris på og det er ting vi skal fortsette å gjøre.

Hyller makkeren

Duoen Mol/Sørum omtaler hverandre som bestevenner. Begge går nå med et lite armbånd rundt håndleddet. «Fuck cancer» står det.

I sommer barbert de begge håret før en turnering. Men sent i høst skjønte de hvilken vei det bar. Støtten fra makkeren har vært viktig for Sørum.

– Han har på en måte har gjort det her mulig. Han har sagt at vi ikke spiller en turnering til om jeg ikke føler for det. Det har vært en viktig del til at jeg har klart å gjennomføre som jeg har gjort og at jeg vet at familien har tatt vare på mamma hjemme, sier Sørum.

GULL: Til sommeren skal duoen Mol/Sørum prøve å forsvare OL-gullet fra Tokyo i 2021. Foto: Heiko Junge / NTB

Anders Mol er imponert over hvordan makkeren har taklet det tøffe året.

– Det har vært utrolig tøft å se min aller beste venn gå gjennom det han har gått gjennom. Vi er utrolig tett og nære med den familien og jeg er veldig glad i den familien og Marianne. Man ser at han har vært preget gjennom store deler av sesongen, sier Mol.

Nå tar de fatt på en OL-sesong. De er regjerende mestere, men for duoen har andre ting vært viktigere enn idretten året før OL.

– Han har vært utrolig sterk og Marianne har også vært utrolig sterk gjennom det. Og satt rammene litt for hvordan familien skal ha det og heiet veldig på at Christian skal ha det gøy og ha det fint med idretten.