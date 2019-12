Sundby brøt nytt renn: Slet med store ryggsmerter og klarte ikke bøye seg

DAVOS (NRK): Selv om Simen Hegstad Krüger reddet Norges ære på det som var en ellers svak norsk dag i Davos, var det mest bekymringsfullt for landslagsledelsen at Martin Johnsrud Sundby brøt et skirenn for andre gang denne sesongen.