Solskjærs skrekkstatistikk: Verste i United på nesten 40 år

Får Ranieri-skryt: – En gullgutt

Sampdoria-trener Claudio Ranieri roser Morten Thorsby (23) etter mandagens 0–0-kamp mot Milan.

– Thorsby er en gullgutt. Han løper mye, og jeg vet ikke hvor mange gjenvinninger han gjorde i dag. Om han løper mindre enn 13 kilometer (i en kamp), kjefter jeg på ham, sa Ranieri spøkefullt, ifølge nettstedene Sampdorianews og Sampnews24.

Thorsby har spilt seg til fast plass etter at Ranieri kom inn som trener i oktober. Etter 18 serierunder ligger Sampdoria på 16.-plass i Serie A, to poeng over nedrykksstreken. (NTB)