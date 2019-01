Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Reading gjorde det vanskelig for oss. Vi fortjente ikke å vinne 2-0, sier Ole Gunnar Solskjær til Viasat 4 etter å ha tatt seg videre i FA Cupen.

Men selv om Reading tidvis viste at de hadde kommet til Old Trafford for å prøve å spille fotball, er det en grunn til at laget fra Berkshire ligger an til nedrykk fra nivå to i England.

Og når Manchester United under Ole Gunnar Solskjær spiller med stadig større selvtillit, var det strengt tatt liten tvil om hvem som skulle ta seg videre til fjerde runde av FA Cupen.

VAR-hjelp og Lukaku-scoring

1–0 kom etter hjelp fra VAR. Fred satt ballen i mål, men han var i offside. Like før Fred scoret ble derimot Juan Mata felt innenfor 16-meteren, og det som først så ut til å være en annullert scoring endte opp med straffespark til hjemmelaget.

Der var nevnte Juan Mata iskald, og sikret ledelse etter 23 minutters spilt.

På overtid i 1. omgang ble den ledelsen doblet av Romelu Lukaku, som virkelig er i gang under Ole Gunnar Solskjær. Scoringen var Lukakus tredje på like mange kamper.

Dermed er Manchester United videre til fjerde runde av FA Cupen. Og Ole Gunnar Solskjær står med full pott etter fem kamper som sjef på Old Trafford, og følger altså fremdeles Matt Busbys rekord på antall strake seire for en ny manager, satt i 1945.

Busby vant sine fem første kamper som manager, og Solskjær kan altså ligge alene på topp med seier over Tottenham neste helg.

NY SEIER: Og nå kan Ole Gunnar Solskjær få tidenes start av en Manchester United-manager. Foto: OLI SCARFF / AFP

Testet spillere før tøffere oppgjør

Ole Gunnar Solskjær brukte anledningen til å gi spillere som ikke har fått sjansen en mulighet til å vise seg frem.

– Jeg gjorde det vanskelig for gjengen med ni bytter fra forrige kamp. Men de trengte sjansen, jeg må vite hvem jeg kan bruke når det blir tøffere motstand, sier Solskjær til Viasat 4.

Men det spørs om Scott McTominay, Andreas Pereira eller Fred viste nok til å slå seg inn i førsteelleveren når Tottenham venter i Premier League neste helg. For selv om Manchester United hadde full kontroll på Reading, sprudlet det ikke av hjemmelaget.

– Hvis denne prestasjonen gjentas på Wembley kommer vi ikke til å holde nullen, sa Solskjær til BT Sport ifølge United.no.

Lukaku, Sánchez og Mata, som utgjorde trioen i front fra start, har heller ikke hatt for vane å starte under Solskjær. Lukaku er trolig den som er nærmest en plass på laget, selv om han konkurrerer om spissplassen Marcus Rashford, som i dag fikk rollen som innbytter.

Sanchez skadet?

Lukakus mål ble servert av Alexis Sánchez, chileneren som har høstet mye kritikk etter overgangen for ett år siden.

Å få han i gang har blitt løftet frem som en av Solskjærs viktigste oppgaver, og selv om det fremdeles er et stykke til storformen har han nå levert målgivende pasning i to kamper på rad.

Solskjær har vært klar på at han vil la Sánchez få spille, men etter timen spilt måtte han byttes ut. Sánchez holdt seg til hamstringen, og det så ut som en klassisk strekk.

Dermed kan det bli flere kamper på sidelinjen for kantspilleren som også var ute med skade da Solskjær overtok i desember.