Et effektivt Sevilla knuste drømmen om trofé for de røde djevlene. Dermed ble det semifinaleexit igjen for Manchester United, akkurat som i ligacupen og FA-cupen denne sesongen.

– Vi slapp inn på to innlegg, det er ikke godt nok. Vi har gått utt i semifinale for tredje gang denne sesongen, noe som er skuffende. Vi har en god gruppe her. Tap er ikke akseptabelt og å ryke i semifinaler er ikke akseptabelt, sier United-kaptein Harry Maguire til BT Sport.

Også Ole Gunnar Solskjær var naturlig nok skuffet over å bli slått ut. Nå varsler nordmannen spillerkjøp for å forsterke troppen.

– Vi må definitivt forbedre oss hvis vi ønsker å ende høyere på tabellen og gå lengre i cupene. Vi har hatt perioder med skader og spillere som har spilt mye. Vi ser alltid på måter å forbedre stallen, sier Solskjær på pressekonferansen etter kamp. Som mot København sist skapte Manchester United store sjanser, men klarte bare å score mål på straffe.

Roser målvakten

Manchester United fikk en perfekt start på kampen med en tidlig ledelse, men selv med et kampbilde akkurat slik laget er bygd for klarte ikke Uniteds angrepsrekke å score flere enn det ene målet, mye takket være en strålende kamp av Sevilla-keeper Bounou.

– Han er matchvinneren i kveld. Han stod en fantastisk kamp og sørget for at de kom seg til finale, roste TV2-ekspert Nils Johan Semb etter kampen.

Også Sevillas manager, Julen Lopetegui, var storfornøyd med egen keeper.

– Målvakten var gjorde en flott opptreden. Til slutt fortjente vi å nå finalen. Vi ventet med å sette in De Jong og han tok sjansen. Bounou var veldig viktig for oss i andre omgang, sier treneren til BT Sport.

Sevilla har vunnet Europaligaen hele fem ganger tidligere, inkludert hvert år fra 2014 til 2016. Nå er det klare for sin sjette finale hvor de møter enten Sjakhtar eller Inter.

God start

Bare sju minutter var spilt da Rashford ble taklet knallhardt etter han fikk av gårde et skudd alene med keeper. Da Bruno Fernandes ikke fikk kontroll på returen, pekte dommeren på straffemerket.

Fra elleve meter var Fernandes igjen sikkerheten selv. Han har scoret på alle åtte forsøkene i United-drakt.

Det var en tidligere Liverpool-spiller som satte kjepper i hjulene for Manchester United. Et flott angrep endte med at venstreback Sergio Reguilon fikk fri bane på venstre og la ballen på sølvfat til Suso. Spanjolen takket og bredsidet ballen i mål.

Keeper sto i veien

Som i første omgang startet Manchester United den andre i fyr og flamme.

I kvartfinalen møtte Manchester United en keeper i praktform, i FCKs Karl-Johan Johnsson. Sevillas marokkanske målvakt ville ikke være noe dårligere i semien.

Sevilla-keeperen vartet opp med fire kjemperedninger, og fikk hjelp til to ytterligere blokkeringer for å holde engelskmennene unna i de seks første minuttene av den andre omgangen.

Da stormoffensiven ikke ga mål, ble det mer av en stillingskrig og kampen sto og vippet på det neste målet.

Luuk de Jong ble helten for spanjolene et drøyt kvarter før slutt. Den nederlandske innbytteren var på rett plass til rett tid og dyttet inn et innlegg fra Jesus Navas.

Manchester United-spillerne virket slitne mot slutten og klarte ikke å skape et trykk på motstanders mål.

– Siden februar har vi vært fantastiske, men det er skuffende å bli slått ut. Vi har kommet langt. Det er spennende å jobbe med disse spillerne, men du kunne se hvor slitne de var mot slutten. Det var slitne i beina og i hodet, sa Solskjær etter kampen.