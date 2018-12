Manchester Uniteds nye manager er fra Kristiansund, og heter Ole Gunnar Solskjær.

Torsdag ble han intervjuet for første gang siden ansettelsen, av Uniteds egne TV-kanal MUTV.

– Det er fantastisk å være tilbake. Det er som å komme hjem. Det har vært et par hektiske dager, men det har vært fantastisk å se alle igjen, sier Solskjær til kanalen.

– Kommer til å nyte tiden min her

Solskjær returnerer til Old Trafford for første gang siden han forlot klubben som reservetrener i 2011. Han er dog best kjent for sin tid som spiller på «Drømmenes teater», der han scoret 126 mål på 366 kamper.

Nå er han klar på at dette først og fremst er et kortsiktig vikariat.

– Det er seks måneder. Jeg kommer til å nyte tiden min her, uansett hva som skjer. Jeg vet at klubben jobber for å finne den neste manageren, så jeg skal bare være meg selv frem til det.

Han innrømmer at det kommer til å bli spesielt å gå ut på Old Trafford igjen – som trener.

– Jeg ga alt jeg hadde som spiller, og å lede laget ut som trener kommer til å bli veldig spesielt. Da jeg kom tilbake med Cardiff var det en av de mest surrealistiske opplevelsene jeg har hatt. Da var jeg på feil side, nå er jeg på riktig side, sier han.

HELT: Ole Gunnar Solskjær ble helt i Manchester da han avgjorde mesterligafinalen i 1999. Foto: Reuters File Photo / Reuters

Takket Ferguson

45-åringen brukte også tid på å takke sin tidligere manager, Sir Alex Ferguson, for at han nå sitter i skottens gamle stol på Old Trafford.

TAKKER SJEFEN: Solskjær fikk 366 kamper under Ferguson. Han sier at det er takket være Ferguson han har kommet seg dit han er nå. Foto: Paulo Duarte / AP

– Jeg hadde den beste læremesteren. «The Boss» er, og vil alltid være den beste til å håndtere spillere. Han har vært den viktigste for trenerkarrieren min. Den trenerstilen jeg har nå kommer fra det jeg lærte av han, og å sitte i hans stol blir selvsagt spesielt, sier han.

Solskjær var både spiller og assistent under Ferguson, i tillegg til at han trente reservelaget. Der ga han blant annet nåværende førstelagsspiller Jesse Lingard debuten.

– Han fikk debutere borte mot Burnley, husker jeg. Innen to minutter hadde den lille gutten gått opp i duell med en to meter høy midtstopper, Kevin Long, og han knuste han i lufta. Det var null frykt i øynene hans, og jeg skjønte da at han hadde potensial. Long måtte bli byttet ut dessverre, men Jesse viste at han var noe eget, sier Solskjær.

Første test mot gamleklubben

FIASKO: Solskjærs tid som Cardiff-manager ble en fiasko. Nå har han muligheten til å vise han er bedre som manager enn det han viste i 2014. Foto: Paul Ellis / AFP

Nordmannens første test er mot nettopp Cardiff – laget han ledet til nedrykk i 2014. Noen kamper ut i den påfølgende sesongen fikk han sparken, og siden har han trent Molde.

Etter det kommer kampene på løpende bånd, men nordmannen er ikke redd for at laget skal håndtere det dårlig. United har nemlig fire kamper på 11 dager.

– Du får hvert fall muligheten til å se gutta i kampsammenheng. Men det er ikke noe problem, for vi har en fantastisk tropp med unge spillere. De har alle kvaliteter, og alle vil få en sjanse med så mange kamper på kort tid.

Nordmannen sa også en svært viktig ting om mentaliteten han ønsker å innføre.

– Det handler ikke om motstanderen. Det handler om oss. Det handler om Manchester United, og om at spillerne våre må vite hva som kreves av dem. Så vårt hovedfokus vil være på oss selv, og hvordan vi skal spille, sier United-manageren.