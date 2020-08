Blytung start for Maflin

Kurt Maflin (37) fikk lite til å stemme på den første kvartfinaledagen i snooker-VM, og han står foran en formidabel oppgave foran tirsdagens avslutning.



For Anthony McGill leder 7–1 etter mandagens åtte første partier i Sheffield. Kvartfinalen fortsetter tirsdag formiddag, og førstemann til 13 partier vinner.



– Hei folkens, j***** dårlig dag i dag, I’m down but not out. Tid for å slåss som en viking, skrev Maflin på Twitter ett den første runden av kvartfinalen.