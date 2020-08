Manchester United vant 5-0 borte mot østerrikske LASK i første oppgjør og var allerede så godt som klare for kvartfinale.

SØRGET FOR SEIER: Innbytter Anthony Martial sørget for seier i sluttminuttene. Foto: Oli Scarff / AFP

Derfor betydde det ikke så mye at LASK tok ledelsen etter en drømme scoring av Philipp Wiesinger. Spesielt ikke da Jesse Lingard utlignet to minutter senere. På tampen av kampen sørget Anthony Martial for at det ble seier da han scoret alene med keeper.

Dermed vant United 7-1 sammenlagt, og nå venter kvartfinale mot FC København og Ståle Solbakken. Et oppgjør Solbakken tror blir veldig tøft.

– Det er kanskje Englands beste lag etter koronapausen. Så skal vi skal passe oss så det ikke blir stygt. Kanskje Ole Gunnar tenker på semifinale og finale, og dermed roterer litt på laget i vår favør, sier Solbakken til Dansk TV 6.

Lærte av Solbakken

Før Solskjær ble Molde-trener, mens han enda trente reservelaget til Manchester United, var nordmannen på besøk til København for å lære rollen som trener.

LÆRTE BORT: Solbakken husker han hadde Solskjær på besøk før et mesterligaoppgjør i 2011. Foto: Str / AP

– Ole Gunnar var student hos oss før mesterligaoppgjøret vårt mot Chelsea i 2011, sier Solbakken.

Solbakken forteller at de to trenerne fortsatt er i jevnlig kontakt med hverandre, og at han har stor respekt for jobben Solskjær har gjort i Manchester United.

Bragd på tomme tribuner

Tidligere på kvelden ble Ståle Solbakken og hans FC København klare for kvartfinale. De tapte første oppgjør mot den tyrkiske seriemesteren Istanbul Basaksehir 0-1, men snudde åttendedelsfinaleoppgjøret på hjemmebane.

Men det var en bittersøt triumf for nordmannen.

– Det er en historisk prestasjon. Å være kvartfinalen i en europeisk turnering som et nordisk lag er fantastisk. Det eneste som gjør vondt er tenk om det hadde vært 30.000 på tribunen og hvilken opplevelse det hadde vært, sier Solbakken på pressekonferansen, gjengitt av B.T.

Nordmannen kan takke tomålsscorer Jonas Wind og Rasmus Falk for at det ble en 3-0 seier, og dermed et kvartfinale oppgjør mot Manchester United.

Tilbake til gamle trakter

Ekstra spesielt blir det for København-treneren som skal spille kvartfinalen på sin gamle hjemmebane. Solbakken var trener for tyske Köln fra 2011 til 2012, og det er nettopp der oppgjøret mot Manchester United skal spilles.

Finalen vil og holdes på Solbakkens gamle hjemmearena. Så dersom København mot alle odds skulle gå hele veien og vinne turneringen, vil nordmannen og kunne gjøre noe han aldri fikk gjort som trener for det tyske laget. Løfte et trofé på Köln sin hjemmearena.