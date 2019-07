Solskjær om Pogbas fremtid: – Det er en agenda mot ham

Hynne nummer to i Luzern

Hedda Hynne ble nummer to på 800 meter under et stevne i sveitsiske Luzern. Hynne løp inn til tida 2.01,49, som er under et sekund unna VM-kravet på 2.00,60. Hynne slo sin svenske rival, Lovisa Lindh, som ble nummer tre.