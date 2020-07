Solskjær har et keeperproblem

Det begynte med en glipp. Så ble det en trend.

Nå hever folk knapt et øyenbryn om David de Gea gjør en tabbe.

Søndag tapte Manchester United 3–1 mot Chelsea i semifinalen i FA-cupen. To avslutninger fra Olivier Giroud og Mason Mount gikk rett på De Gea – og i mål.

Flere kommentatorer i England mener nå at Ole Gunnar Solskjær bør vrake spanjolen. De vet at United har en annen keeper som er blant de beste i Premier League.

Problemet er bare at han spiller for et annet lag.

Keeperduellen

Dette er keeperproblemet Solskjær må løse når sesongen er over.

Under normale omstendigheter burde det ikke vært noen debatt. Den unge keeperen, Dean Henderson, er 23 år og har mye å bevise.

HODEBRY: Ole Gunnar Solskjær har mye å tenke på når det kommer til keeperplassen. Foto: Andy Rain / Reuters

De Gea, 29, har vært ansett som en av verdens beste. I september i fjor, etter 18 måneder med forhandlinger, skrev han under en kontrakt som løper ut i 2023, verdt 4 millioner kroner per uke, noe som gjør ham til verdens beste betalte keeper.

Men lønninger er én ting. Prestasjoner er noe annet.

Henderson, som eies av United, har vært på lån i Sheffield United i to år. I det første hjalp han laget til opprykk. Nå ligger de på åttendeplass i Premier League, og Henderson har vært en av ligaens beste.

Hva med De Gea? Fra sommeren 2018 til slutten av desember 2019 gjorde han seks feil som førte direkte til mål. Det var et høyere antall enn noen annen keeper i Premier League.

Den siste av feilene var en løst skudd fra Watfords Ismaïla Sarr som smatt mellom hanskene. Siden det har De Gea gitt bort et mål ved å sparke ballen rett i Evertons Dominic Calvert-Lewin. I juni fomlet han inn et skudd fra Tottenhams Steven Bergwijn.

De to sistnevnte kampene endte 1–1. Det var fire poeng tapt.

Med de poengene hadde United vært sikret topp fire allerede.

Dyr benkesliter

Solskjær har hele gitt tillit til De Gea, som han mener er «verdens beste keeper». Det gir mening å støtte de spillerne man har.

Men når sesongen er over, må Solskjær gjøre et valg. Ifølge rapporter i England vil Henderson kun tilbake til United om han blir førstevalg. Om United sier nei, er andre klubber interesserte; en av dem skal være Chelsea.

United kan nekte å selge, men det er grenser for hvor lenge de kan låne ut Henderson, som allerede har vært i Englands landslagstropp.

Så hvem av de to keeperne bør Solskjær velge?

LÅNT UT: Dean Henderson i aksjon for Sheffield United i kvartfinalen i FA-cupen. Foto: Andrew Boyers / Reuters

Ulike faktorer spiller inn. Henderson vil bli bedre med årene. De Gea er etablert i United og har vist storhet før. Dessuten vil det svi enormt, både for Solskjær og styret, om de må benke en av sine best betalte spillere.

Men det fremste spørsmålet bør jo være om Henderson faktisk er bedre enn De Gea.

Mange er bedre enn De Gea

Tabber kan tross alt overskygge redninger som folk flest ikke legger merke til, enten fordi keeperen har posisjonert seg riktig eller fordi han har en effektiv teknikk. De Gea gjør fortsatt noen utrolige redninger.

Så den beste måten å vurdere keepere på, er å se på statistikken.

Det ledende statistikkselskapet Opta har en modell hvor de beregner sannsynligheten for at et skudd går inn. Ved hjelp av samme metode kan de beregne hvor mange mål en keeper burde slippe inn, sammenlignet med hvor mange han faktisk har sluppet inn.

Denne sesongen har De Gea sluppet inn 32 mål, ifølge Opta-tall oppgitt av BBC. Det er like mange som forventet.

Altså har han ikke vært like elendig som tabbene har antydet.

Men De Gea har heller ikke vært spesielt bra. Per 19. juli hadde 11 keepere i ligaen sluppet inn færre mål enn det forventede antallet (blant dem som hadde spilt mer enn 500 minutter). De to beste, Vicente Guaita (Crystal Palace) og Hugo Lloris (Tottenham), lå på 10 mål under det forventede antallet.

Nummer tre på listen lå på ni mål under.

Han heter Dean Henderson.

VM-marerittet

KRITISK: Blackburn-manager Paul Ince er kritisk til De Gea. Foto: Darren Staples / Reuters

Hvorfor er ikke De Gea blant de beste? Noen kritikere, som den tidligere storspilleren Paul Ince, mener at han slapper av nå som han sitter på en lukrativ kontrakt.

Men Optas grafikk viser at De Gea har vært en skygge av seg selv i to år nå.

Før sommeren 2018 var han verdens beste. Sesongen 2016/17 lå han på fem mål under det forventede antallet. Sesongen etter var tallet 14 mål under, som er sensasjonelt.

Men så kom VM i Russland i 2018. I åpningskampen mot Portugal lot De Gea et skudd fra Cristiano Ronaldo smette under hanskene. Totalt slapp han inn seks av de syv skuddene han fikk mot seg i turneringen.

Blant keeperne med mer enn tre kamper spilt, har ingen reddet så få skudd i et VM på 52 år.

Spania røk ut i åttedelsfinalen mot Russland. En av turneringens syndebukker var De Gea.

Uniteds tradisjon

Hva det mesterskapet gjorde med De Gea, er ikke godt å si. Men han har ennå ikke hentet seg inn igjen, og nå som det har gått to år, er det verdt å spørre om det noen gang vil skje.

Det ideelle for Solskjær hadde vært å låne ham ut neste sesong. Han er vanskelig å selge, for få klubber har råd til slike lønninger. Med et lån på ett år kan Solskjær teste Henderson, og se om De Gea finner sitt gamle nivå i en ny klubb.

Om et utlån er umulig, taler både tall og tabber i Hendersons favør.

Gary Neville har spurt seg om Henderson vil takle presset i United. Man vil kun finne svaret ved å gi Henderson sjansen. Dessuten har Solskjær pratet my om Uniteds tradisjon for å gi tillit til unge spillere, spesielt de fra akademiet.

United pleier ikke å se på ting som alder, lønn og status. Spillerne som presterer best, spiller.

Og akkurat nå er Henderson den beste.