Solskjær fortsatt ubeseiret – nå begynner marerittmåneden

– Vi vet at vi kan spille bedre, men man kan ikke spille fantasifotball hver gang. Vi kjempet for hverandre og ga alt. Det var en stor defensiv prestasjon inne i boksen fra vår side, sa Solskjær etter kampen ifølge Manchester Evening News.

Etter en forrykende sluttspurt for å berge poeng mot Burnley i forrige kamp, ble det i dag en helt annen affære for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

Marcus Rashford brukte åtte minutter på å avgjøre kampen, og sørget for at United nå har vunnet fem strake borteseire for første gang siden 2012.

– Den pasningen fra Paul Pogba var flott, kontrollen som Rashford viser, enda bedre. Spillerne ofret alt de hadde i dag. De vet at de kan spille bedre, men ingen baklengsmål er alltid et grunnlag å bygge videre på, sa Solskjær til BBC etter kampen.

– Pogba skaper sjanser igjen og igjen

Midtbanejuvelen som har briljert siden Solskjærs hjemkomst, la grunnlaget for dagens eneste mål. Det etter noen forrykende åpningsminutter.

LEKKER: Paul Pogba sendte en lekker pasning i retning Rashford. Foto: Rui Vieira / AP

Allerede etter fire minutter spilt sendte Luke Shaw et innlegg i retning Rashford. Unggutten fikk pannebrasken på ballen, men stanget den over fra kloss hold

To minutter senere var Rashford på plass igjen. Ballen inn foran mål, og avslutning fra mannen med draktnummer 10. Den ble snappet opp av Leicesters sisteskanse Kasper Schmeichel.

Så satt ballen i mål. Paul Pogba fanget opp en dårlig klarering fra Leicester-forsvaret og sendte en herlig dupp i retning Rashford. Den satte han sikkert bak Schmeichel, og alle gode ting var tre.

– Pogba skaper sjanser igjen og igjen for laget. Hvis vi kan spille ham fri, så finner han deg, sa dagens målscorer Rashford til BBC.

Veien videre

Etter kampens eneste mål, ble det en stillingskrig mellom de to lagene. En stillingskrig som endte med tre poeng til Manchester United.

De tar med det innpå Chelsea og den viktige fjerdeplassen i Englands øverste divisjon. Det skiller nå kun to poeng mellom de to lagene.

Likevel er det et United-lag som ikke kan pustet helt lettet ut etter tre nye poeng, for nå venter en tøff periode.

TØFT: Ole Gunnar Solskjær går en tøff måned i møte. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Over den neste halvannen måneden skal de møte topplag som Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea og franske Paris Saint-Germain.

Det å ta et steg til det neste nivå kan bli helt avgjørende for Solskjærs menn i tiden som kommer.

For skulle Solskjær kommer seg gjennom den perioden med gode resultater kan han ta et stort steg mot fast jobb.