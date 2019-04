Solskjær før gigantkampen: – Vi kan vinne mesterligaen

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United tar imot Barcelona til kvartfinale i mesterligaen. På pressekonferansen dagen før åpnet han opp for muligheten om å vinne hele turneringen.

– Mesterligaen er mulig for oss, vi kan vinne den, sier Solskjær på pressekonferansen tirsdag.

PÅ TÅ HEV: Solskjær sa på pressekonferansen at forsvarerne hans må være på tå hev hele tiden dersom de skal ha en mulighet til å komme seg videre. Foto: LEE SMITH / Reuters

– Den som vinner denne kampen må ha flaks, marginer, og er nødt til å prestere på sitt beste.

Solskjær påpeker at erfaringene mot PSG har vært viktige inn mot kampen som venter.

– Når man møter en så historisk sterk klubb som Barcelona, vet vi at vi må være på vårt beste, noe vi ikke var hjemme mot PSG. Men resultatet fra den andre kampen har gitt spillerne og supporterne troen på at det er mulig mot Barcelona også, forteller Solskjær.

Når Barcelona kommer på besøk, har de med seg et stjernespekket mannskap, med blant annet Lionel Messi, som av mange regnes som den beste i verden.

– Hvilken plan kan man ha for å stoppe en av de beste i verden? Vi har spilt mot Ronaldo, Mbappé, Hazard. Jeg tror Suarez, Coutinho og Messi vil få forsvarerne våre på tå hev, så får vi se hvordan det går i morgen, sier Solskjær.

Tror Pogba blir

Det har vært spekulasjoner omkring Paul Pogbas fremtid i Manchester United de siste ukene. På dagens pressekonferanse er Solskjær klar i sin tale.

KAN STYRE KAMPEN: Solskjær har store forventninger til lagets kreative kraft, Paul Pogba. Foto: Ian Kington / AFP

– Jeg kan ikke se for meg at han (Pogba) ikke spiller for oss også etter sommeren, sier Solskjær.

Nordmannen forventer at midtbanespilleren tar ansvar mot Barcelona onsdag kveld.

– På sitt beste kan Paul styre en kamp som denne. Pauls jobb er å være den skapende kraften, og å drive fremover med ballen når vi vinner den. Jeg forventer selvfølgelig at han skal levere, sier Solskjær.

Rashford trolig klar

Solskjær var i godt humør da han kom til treningsfeltet på Carrington allerede klokka 7.30 i dag tidlig, ifølge Daily Mail, som følger Uniteds forberedelser til onsdagens hjemmemøte med Barcelona tett.

Det hadde han nok grunn til, for både Marcus Rashford og Alexis Sánchez var tilbake i trening. Rashford mistet bortekampen mot Wolverhampton i forrige uke, mens Sanchez har vært ute siden begynnelsen av mars, skriver Manchester Evening News.

TROLIG TILBAKE: Marcus Rashford trente lett med laget på dagens trening. Solskjær håper at han vil være klar til kamp. Foto: ANDREW YATES / Reuters

– Han trengte litt ekstra oppvarming. Vi får se i morgen. Forhåpentligvis vil han være klar, forteller Solskjær om Rashfords situasjon.

Ifølge United-manageren er Alexis Sánchez tilbake i trening og vil trolig være klar til kampen mot West Ham til helgen. Han blir ikke med i troppen mot Barcelona.

Til tross for at Rashford mest sannsynlig er klar, manglet både Nemanja Matic og Ander Herrera på dagens trening. Solskjær håper at Matic vil være klar til i morgen, men sier at Herrera er usikker. I tillegg bekrefter han at Eric Bailly og Antonio Valencia definitivt ikke er klare til storoppgjøret.

Historiske oppgjør

Barcelona slo United i mesterligafinalen både i 2009 (2–0) og 2011 (3-1), men har ellers aldri slått United i denne turneringen.

Solskjær var selv med i troppen i da lagene spilte 3–3 i begge gruppekampene i 1998–99. Barcelona kom ikke videre fra gruppespillet, United gikk helt til topps. Akkurat det vet Solskjær alt om.

Derfor vil han få tilbake spiriten fra laget for 20 år siden.

– Vi trenger publikum i en kamp som dette. Det er noe spesielt. Jeg har nytt å spille under flomlyset i kamper som dette, og jeg håper at vi kan gjøre det til en spesiell kamp, forteller Solskjær.

ET IKONISK BILDE: Juan Mata sier at spillerne har Solskjærs vinnermål fra 1999 i tankene. Foto: OLI SCARFF / AFP

Juan Mata sier at Manchester United-spillerne bruker et ikonisk bilde av Ole Gunnar Solskjær inn mot Barcelona-kampen onsdag.

– Vi spillerne kommer til å ha bildet i hodet av ham som jubler etter seiersmålet, sier Mata til Manchester Evening News med henvisning til Solskjærs matchvinnermål i mesterligafinalen i 1999.