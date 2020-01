I det siste er det blitt skrevet mye om rasistiske tilrop fra tribunen under fotballkamper, men problemet finnes også i håndballen.

Da hardtsatsende Siófok, med Silje Solberg og trener Tor Odvar Moen, gjestet Debrecen borte i den ungarske ligaen forrige uke, opplevde laget å få rasistiske tilrop slengt fra tribunen.

– Jeg syns det er helt forkastelig. Det hører ikke hjemme noe sted, sier Moen.

Publikum skal ifølge treneren nesten utelukkende ha henvendt seg til den franske og mørkhudede spilleren Gnonsiane Niombla, og lagde apelyder da hun scoret.

Han forteller at han aldri har opplevd lignende tidligere, og reagerte kraftig på det som foregikk.

– Jeg måtte skjerpe meg litt for jeg ble skikkelig forbannet. Det var apelydene jeg reagerte på. Jeg kan ikke et kvekk ungarsk, så hva de roper til oss ellers det vet jeg ikke, men det var ikke vanskelig å forstå hva de gjorde da hun lagde mål.

SA IFRA: Tor Odvar Moen forsøkte å gripe inn, uten at noen reagerte. Han valgte derfor å si klart ifra på pressekonferansen i etterkant av kampen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Forsøkte å gripe inn

Midtveis i andre omgang forsøkte Moen å gripe inn og få delegatet til å stoppe kampen, uten at det lot seg gjøre.

Han forteller til NRK at han savnet en reaksjon og benyttet pressekonferansen i etterkant til å si tydelig ifra hva han mente om den forkastelige oppførselen.

SKREV INNLEGG: Moen skrev også et innlegg på Facebook der han omtalte hendelsen og ytret ønsket om å få bukt med rasisme på generell basis. Foto: Skjermdump Facebook

– Etter kampen var jeg kanskje mest provosert fordi jeg ikke følte jeg fikk den reaksjonen det fortjente. Nå kan det være at han som satt med ansvaret også ble overrasket og ikke visste helt hva han skulle gjøre, men når det ble som det ble håper jeg vi kan få en reaksjon i ettertid, sier Moen og fortsetter:

– Jeg håper det får en oppfølging og en konsekvens, for sånn her kan vi ikke ha det.

Debrecen erkjenner at enkelte publikummere kom med rasistiske tilrop under kampen forrige uke, men tar avstand fra oppførselen. I en mail til NRK skriver klubben at de kom med en beklagelse overfor Niombla og resten av laget like etter pressekonferansen.

Ingen retningslinjer

Rasisme er ikke et ukjent problem i idretten. Dessverre ser man til stadighet at spillere utsettes for sjikane på det groveste, uavhengig av idrettsarena.

Da det engelske fotballandslaget spilte mot Bulgaria i Sofia tidligere i år, var dommeren nødt til å stoppe kampen to ganger som følge av at flere av de engelske spillerne ble utsatt for rasistisk oppførsel.

TREPUNKTSPLAN: UEFA har klare retningslinjer for hvordan de behandler tribunerasisme i fotballen, i form av en trepunktsplan. Det har ikke det Det europeiske håndballforbundet klart å få til. Foto: Vadim Ghirda / AP

En av årsakene til at dommeren valgte å stoppe kampen, er fordi Det internasjonale fotballforbundet (UEFA) har en trepunktsplan for hvordan rasisme fra tribunen skal håndteres.

En slik plan finnes ikke i håndballen.

Men etter at Barcelona-backen Dika Mem ble utsatt for rasisme mot RK Celje i mesterligaen i håndball i september, uttrykte Det europeiske håndballforbundet (EHF) at de fordømmer alle former for rasisme og diskriminering, og kom med følgende uttalelse:

«Atferd som er ment å diskriminere eller rasehetse enhver spiller, offisiell eller tilskuer tolereres ikke på noen kamp. Det finnes ikke noe sted for slik oppførsel i europeisk håndball. EHF har mottatt rapporter om forekomsten av rasisme og undersøker om ytterligere tiltak vil bli iverksatt».

Norges Håndballforbund opplyser at tribunerasisme ikke oppfattes som noe utbredt problem i håndball, men forbundet skriver til NRK at slike episoder blir en vekker og at signalene fra EHF tyder på at kampen mot rasisme vil bli vektlagt i enda sterkere grad i fremtida.

Etterlyser regelverk

Den norske landslagskeeperen Silje Solberg har hørt om lignende tilfeller i den ungarske klubben tidligere, og syns det er skremmende at fansen får holde på på den måten.

– Jeg syns det er en skam og blir utrolig flau over at de oppfører seg sånn i 2020. Jeg syns det er grusomt, sier hun.

ROSER MEDSPILLEREN: Solberg er glad for at den franske medspilleren Gnonsiane Niombla så ut til å ta det hele med fatning. Foto: Franck Fife / AFP

Solberg mener det er på tide at det kommer på plass et regelverk, og roser treneren for måten han håndterte situasjonen.

Hun er samtidig glad for at den franske medspilleren så ut til å ta det hele med fatning.

– Hun virker ikke å ta seg nær av det, utad i hvert fall. Men det er klart at det vil alltid være sårende, samtidig tror jeg det ga henne litt energi underveis i kampen.