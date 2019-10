– Ikke en enkel situasjon å være i, og ikke noe som burde skje i 2019, skriver Marcus Rashford på Twitter.

Etter kampen publiserte Det engelske fotballforbundet (FA) denne kunngjøringen:

– Vi kan bekrefte at England-spillerne ble utsatt for avskyelig og rasistisk sang mens de spilte mot Bulgaria. Dette er uakseptabelt på et hvert nivå i spillet, og vår umiddelbare reaksjon er å støtte spillerne som er involvert.

FA vil også be UEFA om å undersøke saken som en hastesak.

Til tross for et ublidt møte med hjemmepublikummet - England slo tilbake og vant hele 6-0 over et svært svakt hjemmelag.

Det var høy temperatur blant det bulgarske publikumet. Foto: Carl Recine / Reuters

Spillerne på Englands landslag hadde på forhånd uttalt at de ville forlate banen i protest dersom de ble utsatt for rasistiske tilrop under EM-kvalifiseringskampen mot Bulgaria.

Det skjedde ikke, men etter 26 minutters spilletid ble kampen stoppet da fjerdedommer varslet hoveddommeren om tilrop fra publikum. Etter hvert kom det også en klar beskjed fra speaker om at kampen kunne bli stanset om publikum ikke oppførte seg bedre.

Beskjeden ble ikke godt mottatt av det bulgarske publikummet, men kampen gikk likevel videre.

Pipekonsert

Like før pause ble likevel kampen stoppet nok en gang til en enorm pipekonsert fra publikum. TV-bildene viste også at store mengder av publikum forlot stadion.

Dommer Ivan Bebek så ved flere anledninger ut til å vurdere å sende lagene i garderoben, men oppgjøret ble likevel gjenopptatt etter opphetede diskusjoner på indre bane.

Flere engelske spillere skal ha blitt møtt med rasistiske tilrop.

– UEFA må gjøre noe! skriver Jesse Lingard på Twitter.

Ifølge journalist Ed Aarons i storavisen The Guardian skal landslagsdebutant Tyrone Mings ha blitt utsatt for apelyder de gangene han hadde ballen.

I pausen var Bulgaria-kaptein Ivelin Popov ute hos fansen og forsøkte å roe ned stemningen.

UEFAs prosedyre inneholder tre trinn som skal følges dersom det kommer rasistiske tilrop fra tilskuerne.

Først skal speakeren anmode tilskuerne om å stoppe tilropene, deretter stanse kampen midlertidig. Hvis dette ikke hjelper skal dommeren avbryte kampen.

Gemyttene roet seg heldigvis i andre omgang, og kampen kunne derfor spilles ferdig uten flere avbrudd.

Stadion var delvis avstengt for publikum under kampen som straff for rasistisk oppførsel fra de bulgarske tilhengerne. Foto: Carl Recine / Reuters

Stadion delvis avstengt

De engelske spillerne hadde på forhånd fryktet for rasisme i bortekampen mot Bulgaria etter rasismetilrop fra de bulgarske tilhengerne under kvalifiseringskampene mot Tsjekkia og Kosovo i juni.

Som straff ble derfor stadion delvis avstengt i mandagens kamp mot England.

Tidligere i kvalifiseringen, i bortekampen mot Montenegro, ble Raheem Sterling, Danny Rose og Callum Hudson-Odoi også utsatt for rasistisk oppførsel blant tilskuerne.

Et svakt Bulgaria-lag skapte for øvrig ikke noe som helst i kampen.

England vant kampen hele 6-0 etter scoringer av Marcus Rashford, Ross Barkley (to scoringer), to av Raheem Sterling og ett mål av Harry Kane.

Med storseieren slo mannskapet til Gareth Southgate knallhardt tilbake etter 1-2-tapet for Tsjekkia i EM-kvalifiseringen fredag. England troner på tabelltoppen i gruppe A, tre poeng foran Tsjekkia.