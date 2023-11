Ståle Solbakken presenterte tirsdag troppen til kampene mot Færøyene og Skottland kommende uke.

En spiller som har skapt mye debatt de siste ukene og månedene, er Vålerenga-stopper Stefan Strandberg. VIF-kapteinen har fått kritikk for prestasjonene på klubblaget den siste tiden.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah gikk ut før uttaket og var sterkt kritisk til VIF-stjernen.

– I elleveren går det ikke lenger an å forsvare at han skal spille. Det er ingenting av det han har levert for Vålerenga siden forrige samling som er i nærheten av landslagskvalitet, sa Amankwah til TV 2.

– Kunnskapsløs debatt

Men Solbakken valgte likevel å inkludere ham i landslagstroppen tirsdag. På pressekonferansen fortalte han at han føler et behov for å forsvare Strandberg.

– Jeg er enig i at han ikke har vært på sitt aller beste i de siste kampene. Men det blir en sånn massesuggesjon og en urettferdighet i det, og en kunnskapsløs debatt. I stedet for å se på hva han faktisk har gjort for oss, som har vært på et klart akseptabelt og godkjent nivå, sier Norge-sjefen.

MED IGJEN: Stefan Strandberg er med i troppen til de neste landskampene. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han lar seg irritere av den stadige debatten rundt Strandberg.

– Det Stefan har gjort på landslaget... Jeg har inntrykk av at det er sosiale medier som styrer. Det var nesten ikke et pip da han ikke spilte på mange måneder. Vi har sluppet til veldig, veldig få sjanser. Vi er en av de fire i alle kvalifiseringsgruppene til sammen som har sluppet til færrest sjanser. Stefan Strandberg har vært en del av det, sier Solbakken på spørsmål fra Nettavisen.

Og legger til:

– Vi er dønn, dønn, dønn skruppelløse på å ta ut de beste. Men det er ikke Facebook United som tar ut laget, sier han oppgitt.

Solbakken utdyper uttalelsen overfor NRK.

– Det blir en voldsom «hang-up» på en spiller, som jeg ikke forholder meg til. Det skal ikke være tvil om at alle spillerne er gjennomanalysert når man tar ut en slik tropp, sier Solbakken til NRK.

MED: Stefan Strandberg. Foto: NTB

Han innrømmer samtidig at ting taler mot VIF-stopperen.

– Stefan har sine svakheter. Og åpenbare svakheter der rommene blir for store en mot en. Og jeg er enig i at hans prestasjoner etter vår samling har vært en del svakere enn ukene før forrige samling.

– Tar du i større grad hensyn til hva Stefan har gjort for landslaget kontra klubblaget?

– Det er en ting. Vi tar ut det laget vi tror er best til enhver tid, svarer landslagssjefen.

NRK har forsøkt å få et intervju med Strandberg via Vålerenga, men pressesjef Tina Wulf opplyser om at midtstopperen har fri.

Norges tropp mot Færøyene og Skottland Ekspander/minimer faktaboks Mathias Dyngeland - Brann

Ørjan Håskjold Nyland - Sevilla

Egil Selvik - Haugesund

Kristoffer Vassbakk Ajer - Brentford

Fredrik Bjørkan - Bodø/Glimt

Stian Gregersen - Bordeaux

Marcus Holmgren Pedersen - Sassuolo

Julian Ryerson - Dortmund

Stefan Strandberg - Vålerenga

David Møller Wolfe - AZ Alkmaar

Leo Skiri Østigård - Napoli

Fredrik Aursnes - Benfica

Patrick Berg - Bodø/Glimt

Sander Berge - Burnley

Oscar Bobb - Manchester City

Antonio Nusa - Club Brugge

Osame Sahraoui - Heerenveen

Ola Solbakken - Olympiacos

Kristian Thorstvedt - Sassuolo

Hugo Vetlesen - Club Brugge

Martin Ødegaard - Arsenal

Bård Finne - Brann

Erling Braut Haaland - Manchester City

Jørgen Strand Larsen - Celta Vigo

Alexander Sørloth - Villarreal

Ødegaard-bekymring

Det var på forhånd knyttet spenning til om Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard ville være med i troppen.

Norges to største stjerner har begge slitt med skader den siste tiden, men begge ble tatt ut.

Solbakken sier at Haaland er tilnærmet 100 prosent frisk og rask, men innrømmer likevel at det kan dukke opp stjerneforfall.

– En spiller jeg er bekymra for er Martin. Han har en skade nå som ser ut til å ikke gi slipp. Da må vi se hva som skjer den uka her, han skal jo gjennomundersøkes. Så får vi se hva denne uka bringer av kamper og spilletid, sier Solbakken på pressekonferansen.

Landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland er også tvilsom til samlingen.

– Han fikk en muskelgreie på trening i går. Det er touch and go. Jeg har tatt ham ut, for da jeg hadde en samtale med han, var dette ferskt. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, sier Solbakken.

Han tok tirsdag med AZ-backen David Møller Wolfe (21) for første gang i en A-tropp. Den tidligere Brann-spilleren erstatter en skadd Birger Meling i troppen.

– Det er store muligheter for at han får sin debut, sier Solbakken.

Stjerneskuddene med

For Norges stjerneskudd Antonio Nusa har det gått tyngre siden han fikk spilletid mot Spania sist. Siden den gang har han fått spille fire kamper for Club Brugge, tre av dem som innbytter, men uten å notere seg for noen målpoeng.

Norges andre supertalent Oscar Bobb har, i sterk konkurranse med store stjerner, «kun» fått fem minutter for City siden Spania-kampen.

Begge ble tatt med i troppen til de to neste landskampene.

Se tirsdagens pressekonferanse her:

Landslagsuttak fotball Du trenger javascript for å se video.

Begge de kommende kampene er resultatmessige betydningsløse for både Norge og motstanderne. Færøyene-kampen er treningskamp, mens både Skottland og Norge har ingenting å spille for i kvalikkampen 19. november.

– Forventer du press fra City om at Haaland ikke skal spille?

– Med hånda på hjertet har vi aldri, aldri, aldri hørt ett ord fra Manchester City. Det er bare spekulasjoner. De gangene Erling har meldt forfall, det er Spania og Georgia, ulykksalig da han fikk strekken før. Også var det skaden før forrige VM-kvalik, påpeker Solbakken.

Og dermed kan det være duket for mer Haaland-moro selv om kampprogrammet er tett og landskampene uviktige.

Norges privatlandskamp mot Færøyene spilles på Ullevaal Stadion 16. november og EM-kvalifiseringskampen mot Skottland spilles på Hampden Park i Glasgow 19. november.