– Det er trist å stå her.

Slik ordla NRK-ekspert Kristoffer Løkberg seg etter det svært skuffende 0-1-tapet mot Spania søndag kveld.

Nå er det kun et stadig tynnere håp om å kapre en playoffplass via Nasjonsligaen som kan sende Norge til nasjonens første mesterskap siden 2000.

– Men alt i alt ser det mørkt ut for det norske laget. Jeg vet ikke når skal jeg få oppleve et norsk lag i mesterskap i voksen alder, sier Løkberg.

Oppgittheten kan de fleste kjenne seg igjen i.

– Hva har kong Harald gjort

Norge hadde ganske flaks med kvalikgruppa, kaptein Martin Ødegaard sendte til og med en rask SMS til landslagssjefen etter trekningen og skrev «dette skal vi klare»,

Men nok en gang ble det en nedtur.

Nå hagler kritikken.

– Det er ikke tapet som svir mest. Det som virkelig er vondt er hvor tannløse, evneløse og tidvis planløse vi var. Spania trengte knapt anstrenge seg. Dette var virkelig tynt, skriver Lars Tjærnås på X.

– Hva var taktikken, spør tidligere storscorer og landslagsspiller Thorstein Helstad.

– 48 lag med i VM i 2026. Kan det gå da? Eller må vi vente til alle får bli med, spør TV-kommentator Petter Bø Tosterud.

– Hva har kong Harald gjort for å fortjene en sånn forestilling en søndag i oktober? spør en retorisk Davy Wathne, vel vitende om at selveste kongen hadde møtt opp på Ullevaal for å se skjebnekampen mot Spania.

MØTTE OPP: Kong Harald var blant tilskuerne mot Spania søndag kveld. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Solbakken måtte stå skolerett

Han er inne på noe. Norge bød opp til fest foran et fullsatt Ullevaal, men møtte aldri opp selv.

På pressekonferansen etterpå ble landslagssjef Ståle Solbakken regelrett bombardert med kritiske spørsmål.

Det utviklet seg til å bli en ordveksling Solbakken så langt har vært ganske skjermet for.

– Jesper Mathisen sa direkte på TV 2 at det er en fiasko å være så langt unna de beste lagene i gruppa og at det var direkte pinlig det man fikk se i kveld?

– Det er jeg ikke enig i, men det må vi leve med og det må vi ta. Jeg kan mene hva jeg vil om det, og det er ikke noe poeng i at jeg skal svare på det. Det jeg kan si er at de tre poengene vi mangler, er de tre poengene mot Skottland, svarer Solbakken.

– Er det skuffende hvor langt unna man er mot et spansk lag som virket å ha bra kontroll på det?

– Både ja og nei. Jeg tror de hadde en veldig god dag, og de spilte en veldig god kamp. I hvert fall ute på banen, men de også slet med å skape store sjanser. Selvfølgelig er det skuffende, dette er vår hjemmebane, det er fullt hus, og da håpet vi å skape flere sjanser og utnytte det vi skulle være bedre på. Det kommer vi ikke unna, og det er jeg enig.

PRESSET ØKER: Ståle Solbakken måtte svare på flere kritiske spørsmål etter kampen mot Spania. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– NRKs eksperter mener dette var et passivt og skuffende forsøk preget av frykt. Er du enig i vurderingen?

– Jeg er ikke enig i vurderingen, men jeg kan forstå hva de mener og hva de sier når du ser kampen utenfra, det har jeg ikke trøbbel med.

– Med én kamp igjen er kvaliken allerede over for Norges del. Sett i bakspeilet, hva kunne du gjort annerledes?

– Det er sikkert en del. Det er vanskelig for meg å ta alle kampene, men kampen som biter oss i halen er Skottland hjemme, der vi leder 1-0. Med de tre poengene der så hadde vi jo fått den finalen som alle tenkte at det ville bli før kvaliken startet, så det er den som er skuffende.

– Tror du folk har tillit til prosjekt Solbakken?

– I kveld tror jeg ikke det. Så kan det godt hende at det forandrer seg litt. Jeg er ansvarlig, så det er ikke sånn at jeg rygger unna det. Det er fullt forståelig, det. Jeg har vært rimelig overbevist om at vi skulle klare det, jeg har også vært rimelig fornøyd med progresjonen i hvordan laget spiller og trener, men til syvende og sist er det resultatene det står to streker under, så det er ikke sånn at jeg sitter og klapper meg på brystet nå, og er veldig happy.

HVA NÅ? Prosjekt Solbakken har foreløpig ikke endt med et mesterskap. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Hvor overbevist er du om at du er riktig mann for å lede dette laget til mesterskap?

– Det er jeg. Hvis ikke hadde jeg bare … Så sta og dum er jeg ikke.

– Hvorfor er det sånn at Norge aldri klarer å være på sitt beste når det er store anledninger?

– Det er vanskelig å si, da må vi gå gjennom 23-24 år, men jeg må ta ansvar for det som skjer her og nå. Og vi har sluppet inn ufattelig mange mål ut fra hvor få sjanser vi har hatt imot oss, det må vi kikke nærmere på og finne ut hvorfor skjer. Det har vi allerede gjort, og jeg har ikke funnet noe enkelt svar på det.

– Har du noen klausuler i det hele tatt som, hvis det ikke går (med nasjonsligaen) nå, gir deg muligheten til komme til en avtale om å ikke være her?

– At jeg har en klausul om å ikke være her?

– Hvis vi ikke kommer til EM nå, er du sikker på at det ikke blir noen forhandlinger (om din posisjon)?

– Jeg skjønner hvor du vil, men jeg skjønner ikke spørsmålet. Spør du om jeg går av eller om jeg blir kastet? Si det rett ut i stedet for å gå rundt grøten.

– Du sier at din fremtid ikke er et tema, men nå har du ledet Norge i to kvalifiseringer hvor vi ikke tar oss til mesterskap. Hva tyder på at du er rett mann til å lede Norge til mesterskap?

– Ja, si det. Hvem er den rette? Nei, jeg forholder meg til at både jeg, gutta og støtteapparatet har tro på det. Jeg kan ikke sitte her og si at «jeg fortsetter, men har ikke tro på dette». Det henger sammen. Hvis jeg ikke hadde følt at jeg var rett mann, ikke følt at jeg hadde energi, ikke følt at det går i riktig retning, ikke følt at dette kan vi klare ved neste korsvei, selv om VM-kvaliken er i teorien vanskeligere enn EM-kvaliken, da sier jeg jo fra. Den følelsen har jeg ikke nå.

– Nå som det er avgjort, føler du jobben som er gjort av deg og laget i denne kvaliken er god nok?

– Nei, det er den ikke. Det er et krystallklart mål at vi skulle bli nummer én eller to i gruppa, det ble vi ikke. Svaret på det er nei. Jeg mener vi er bedre i mange av spillets faser og tar nye steg, men det er to streker under svaret, og det er resultatene. Og særlig er det Skottland-kampen som virkelig gjør vondt.

– Det ble snakket om hvor mye tryggere Norge er med ballen, men tydet denne kampen på det?

– Vi kan argumentere for og imot det her etter én kamp, men vi må se det i det store bildet. I dag: Nei. Vi var svakere med ballen enn vi ønsker å være, så det var et steg tilbake med ball. Det kan ingen være uenig i, og det er heller ikke jeg.

Så gikk landslagssjefen hjem, vel vitende om at EM-håpet kun henger i en tynn nasjonsligatråd.

Forsvarer Solbakken

Flere av spillerne slår nå ring rundt Ståle Solbakken. På spørsmål om de har tillit til landslagssjefen, svarer samtlige ja.

– Den er stor. Vi har stor tro på det vi driver med, sier Ødegaard til NRK.

– Jeg har vært i mange klubber og hatt mange klubber. Da har det vært noen klubber jeg har følt at vi ikke har hatt utvikling under. Det har vært noe dødt over det. Det er ikke tilfelle med Ståle. Jeg synes vi er godt forberedt til hver eneste kamp. Han er flink til å inkludere oss. Han er mottakelig, og han er en veldig sterk leder, sier Alexander Sørloth.

– Det fortsetter, selvfølgelig. Er du gal? Hvis du ser på måten vi spiller fotball på, og hva vi presterer, så er vi på et helt annet nivå enn tidligere, sier Stefan Strandberg.

Kun én kamp gjenstår nå av Norges EM-kvalik. Den spilles borte mot Skottland 19. november. Tre dager før dette venter Færøyene til treningskamp på Ullevaal.

Mye tyder på at det blir en folketom affære.