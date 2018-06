Solbakken om Danmark: – Det stopper i åttedelsfinalen

I Danmark har begeistringen over tre poeng i åpningskampen mot Peru lagt seg. Nå ser man fremover mot neste kamp og motstander, Australia.

En nøktern Ståle Solbakken tror danskene kan få det tøft i møtet med laget fra «down under».

– Jeg tror Danmark kommer til å ha litt mer ball enn Australia, men Australia spilte en god kamp mot Frankrike. Hvis de orker like mye som i den kampen og er like godt organiserte, så kan de få trøbbel, sier han.

Solbakken er nemlig ikke imponert over det Åge Hareides menn har vist i VM så langt. Danmark VM-åpnet med seier mot Peru (1-0).

– Spillemessig var det en heller laber forestilling mot Peru. Jeg må si at de hadde en god porsjon flaks som vant den kampen. Men det er ikke flaks å ikke ha tapt på 15 kamper - det er det ikke, legger han til.

GLAD TRENER: Åge Hareide under kampen mot Peru. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Går videre fra gruppa

Torsdag venter Australia før gruppespillet avsluttes mot Frankrike. De to beste fra gruppa tar seg videre til sluttspillet.

– Jeg tror Danmark går videre fra gruppa, men så er det stopp i åttedelsfinalen, forteller den norske FCK-treneren.

– Men Danmark har en veldig stor sjanse nå til å kvalifisere seg, poengterer han.

Et skår i gleden for både Åge Hareide og Ståle Solbakken under Peru-kampen var at FCK-spilleren William Kvist måtte ut med brukne ribben og en punktert lunge.

SKADET: William Kvist. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Tror Hareide vil gjøre endringer

Den uheldige dansken har likevel ikke helt gitt opp håpet om å få spille.

– Jeg er i bedring, og det er bra, meldte midtbanespilleren på sin Facebook-profil nylig.

Solbakken tviler imidlertid på at spilleren hans blir å se på banen mot Australia.

– Jeg er faktisk usikker på om William hadde spilt mot Australia uansett. Jeg har det for meg at Åge (Hareide) vil at Danmark skal ha ballen mer i laget, så det er ikke umulig at Ajax-midtbanespilleren Lasse Schöne hadde spilt fra start, uansett, kommenterer han.

Schöne kom også inn for Kvist i kampen mot Peru.