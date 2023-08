Jeg er helt uenig med Ståle Solbakken

For ordens skyld: Kristoffer Løkberg er Viking-spiller og lagkamerat med Markus Solbakken.

Da jeg som ung og ivrig fotballspiller brukte det meste av min fritid på «Myra», hendte det at jeg observerte en tre år yngre strindheimgutt leke seg med ballen og kompisene.

Venstrebent, ikke den største på den tiden, men allerede da veldig god til å skjerme ballen og ikke gi den fra seg. Som snytt ut av nesa på sin far, verdens beste møtende spiss, Gøran Sørloth.

Mannen fra Rissa flyttet inn til byen og startet sin strålende karriere nettopp i vår klubb, Strindheim. Vi var alle nysgjerrige på om sønnen kunne følge i fars fotspor, i og med at han hadde genene i orden.

Alexander gikk i ungdomsårene videre fra Strindheim og til Rosenborgs ungdomsavdeling. I takt med fysikken, vokste forventningene fra omverden til sønn av Gøran. Kunne Rosenborg få en ny Sørloth som tanksenter, oppspillspunkt og målscorer?

Gjennombruddet i Rosenborg kom aldri, de prioriterte heller en spiss ved navn Tomas Malec, men et svært vellykket låneopphold i Bodø/Glimt skøyt fart i unge Alexanders karriere.

Snart ti år etterpå har strindheimgutten spilt for klubber i Danmark, Nederland, England, Tyskland, Tyrkia og Spania. 49 landskamper har det enn så lenge blitt. Gøran stoppet på 55.

Rollene har nå snudd. Alexander omtales ikke lenger som sønnen av sin far. Når Gøran nå tar turen og ser unge lovende strindheimgutter leke seg på Myra, hvisker de: «Se der, der er faren til Alexander Sørloth».

Beklager, Gøran!

– Hvor tålmodig kunne vi være?

En annen som har hatt merkelappen «sønn av sin far», er min lagkamerat Markus Solbakken.

Markus har i hele sitt liv måttet forholde seg til forventninger fra omgivelsene grunnet sin far Ståles solide spillerkarriere og fantastiske trenerkarriere.

Helt fra han debuterte som 16-åring for HamKam har han hatt manges øyne rettet mot seg. Og kritikerne har nok vært minst like mange som supporterne.

Får han tillit på grunn av at han er sønnen til Ståle? Prioriteres han fremfor andre, på grunn av at han er sønnen til landslagssjefen?

Øyne rettet mot seg hadde han virkelig også da han skulle erstatte en av Eliteseriens beste spillere, Joe Bell, da han kom til oss i Viking vinteren 2022.

Hans første sesong ble i likhet med resten av laget preget av høye topper og dype daler, og omgivelsene spurte seg om han virkelig hadde det som skulle til. Innad så vi en ung spiller med enormt potensial, men som trengte tid og erfaring.

Nysgjerrig, lærevillig og dedikert, men hvor tålmodig kunne vi være?

– Forvandlingen er total

En og en halv sesong senere vil mange si forvandlingen er total. Faktum er at det er en ung spiller som har jobbet godt over tid, blitt mange erfaringer rikere og stabilisert prestasjonene sine. Toppnivået har alltid vært der, men nå ser vi det omtrent hver eneste helg.

Og dette er selvsagt ikke tilfeldig.

Allerede i vinter så vi at noe var i emning. Vi spilte i februar treningskamp i Portugal, mot FC København. Mot pappas tidligere arbeidsgiver var Markus Solbakken banens beste spiller. Sterkere, tøffere og tryggere. Rett og slett en mer voksen fotballspiller.

Mellom sesongen 2022 og 2023, jobbet Markus bevisst med å legge på seg noen kilo med muskler. Dette for å kunne ta steg i en del av spillet som tidligere ikke var på høyt nok nivå; det defensive.

Nærkampene, duellene, kall det gjerne krigen sentralt på midtbanen, har Markus i mye større grad enn tidligere kommet seirende ut av. Dette har også hevet bunnivået kraftig.

I tillegg har han sammen med trenerteamet i Viking utallige timer bak seg med videoanalyse. Helt siden Markus kom til klubben, har de i fellesskap benyttet mange timer foran skjermen for å se og diskutere handlingsvalg fra både trening og kamp. Dette har selvsagt også gitt resultater, spesielt i pasningsspillet.

Den sekstenårige HamKam-spilleren har nå blitt 23 år og nøkkelspiller for et Viking med ti strake seiere i Eliteserien. Hjertet i laget fra sin sentrale midtbaneposisjon, rett og slett en av Eliteseriens beste spillere så langt denne sesongen.

– Ståle har et luksusproblem

Med slike prestasjoner, kommer selvsagt også landslagsdiskusjonen.

Pappa Ståle har nå fått servert et luksusproblem jeg er usikker på om han selv så skulle komme for kun et drøyt år siden. Skal han ta ut sin egen sønn på landslaget?

Argumentene for sier seg selv med prestasjonene ukentlig i Eliteserien. Ståle Solbakken har i sitt regime gjort det veldig tydelig at formspillere fra vår egen liga har gode muligheter for å bli tatt ut. Senest vist ved uttak av Bård Finne i juni.

I tillegg har vi sett en utvikling i landslagets spillestil det seneste året. I tillegg til sitt godt organiserte sonespill defensivt, ønsker Solbakken senior i større grad en midtbanetrio som kan sørge for at Norge kan holde ballen i laget og ta av press fra motstander med sine ferdigheter med ball.

Den stillingsbeskrivelsen passer sønn Solbakken meget godt.

Argumentene imot finner man i den allerede sterke konkurransesituasjonen på midtbanen for Norge. Kollegaen i Eliteserien, Patrick Berg, var blant Norges aller beste spillere på samlingen i juni. Trioen han har utgjort sammen med Ødegaard og Aursnes har fungert godt.

Sander Berge gjør seg mer aktuell sentralt i banen med sitt klubbytte til Burnley, samt at en spiller som tidvis storspilte for Norge U21 i sommerens mesterskap, Joshua Kitolano, utvilsomt må være med i diskusjonen som potensielt ny spiller inn i troppen. Vi kan i tillegg nevne at Genoas Morten Thorsby ikke var inne i troppen i juni.

– Helt uenig med Solbakken

Tidligere har både far og sønn Solbakken vært inne på at dette absolutt ikke er uproblematisk.

Personlig er jeg helt uenig.

Hvis Ståle, sammen med resten av sitt trenerteam, finner ut at sønnen av helt objektive fotballfaglige vurderinger fortjener en plass i landslagstroppen, vil det gå helt fint.

Jeg er helt sikker på at landslagssjefens anseelse innad i gruppa er såpass god, at han har hundre prosent tillit fra øvrige i spillergruppa om at det valget i så fall er det riktige.

Den som i så tilfelle får det tøffest, er nok gutten selv. Jeg kan love at han ikke får noe gratis fra sin far når det gjelder kravene under trening eller kamp. Snarere tvert imot.

Troppen til kampene mot Jordan og Georgia er like rundt hjørnet. Da får vi svaret.

Markus Solbakken kan være med i landslagstroppen, med sin far som trener.

I så fall er det ikke på grunn av.

Men til tross for.