Stjerneskuddet kan vrake Norge – landslagssjefen visste ikke om det

21-åringen har nemlig muligheten til å spille for Marokko, og har ikke lukket døren for den muligheten.

– Nei, jeg venter helt til siste sekund før jeg tar en avgjørelse, forteller Sahraoui til NRK dagen etter showet mot rivalen Lillestrøm.

Etter en restitusjonsøkt med resten av lagkameratene har han allerede rettet blikket fremover, mot ny kamp.

Det har også NRK, nærmere sagt mot neste landslagssamling. Ståle Solbakken skal nemlig presentere sitt mannskap til kampene mot Slovenia og Serbia allerede om en uke. Der kan det være plass til vingen fra Hauketo.

DAGEN DERPÅ: 21 år gamle Osame Sahraoui møter NRK dagen etter å ha herjet med Lillestrøm. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Hva gjør du hvis du blir tatt ut neste uke?

– Vi får se når den tid kommer, det er en uke igjen. Det er en kamp før det og, så jeg må prestere da og.

Han forklarer at det er følelsene som må styre hvilket landslag han ender opp med å representere.

– Det er en følelse man må få i kroppen. Jeg elsker selvfølgelig begge nasjoner, og jeg vil spille for begge. Men det valget kommer til å komme til slutt. Når de innkallingene kommer så må jeg ta et valg, og vi får se hva det blir.

Visste ikke om det

Landslagssjef Ståle Solbakken satt på tribunen da Sahraoui skar seg gjennom Lillestrøm-forsvaret gang på gang.

Han forteller at han ikke var klar over at Sahraoui fortsatt var aktuell for Marokko før søndagen.

– Jeg visste ikke om det før i går. Jeg fikk vite det av Smerud (Leif Gunnar, U21-landslagstrener), sier Solbakken.

Han sier det er opp til 21-åringen selv å bestemme hvor han vil spille, og også Solbakken trekker frem den «gode følelsen».

NORSK DRAKT: Sahraoui er allerede en del av det norske U21-landslaget. Foto: Annika Byrde / NTB

– Han er en veldig god fotballspiller, og han vet nok at han sannsynligvis kan få A-landskamper for begge nasjoner. Så det er opp til han. Det er han som må få den gode følelsen. Og det er hans valg.

– Kan det bli mer aktuelt å ta han ut nå for å låse han til Norge?

– Nei, det er ikke sånn det funker. Alt går på prestasjon. Vi har to viktige kamper nå, så det er ikke noe taktisk med å låse han til Norge. Det er ikke sånn det skal være heller, sier landslagssjefen, og legger til at Sahraoui er fast på U21-landslaget og vet han er sterkt ønsket i det norske landslagssystemet.

Samtaler med Marokko

Sahraoui har nemlig vært en viktig brikke i Norges U21-landslag som kvalifiserte seg til neste sommers EM. Det låser likevel ikke 21-åringen til å spille med norsk flagg på brystet på A-landslagsnivå.

Oslo-gutten bekrefter at han også er i samtaler med det marokkanske forbundet.

– Jeg har dialog med begge parter, men ikke noe konkret når det gjelder innkalling. Bare små samtaler, sier Sahraoui.

Han opplever at han er ønsket av begge landslag.

– Jeg får følelsen av at begge liker stilen min og meg som person, og at det kan eventuelt skje noe. Men vi får se når det skjer.