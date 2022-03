Brutale innbrudd skaper panikk i Premier League – «Moi» frykter familien kan rammes

– Det er selvfølgelig skremmende, og ikke noe hyggelig, i hvert fall når man selv har familie og barn som kan bli involvert, sier Elyounoussi til NRK.

Det er nemlig nok av uønskede hendelser å se tilbake på. Det siste året har en rekke spillere opplevd at tyver slår til mot hjemmene deres mens de selv er opptatt med å spille kamper, noe naturligvis tyvene har full oversikt over.

Manchester Uniteds svenske landslagsspiller Victor Lindelöf ble i januar offer for et av disse innbruddene.

Måtte låse seg inn på et rom

Lindelöfs kone Maja Nilsson Lindelöf gikk etter innbruddet ut på Instagram og åpnet opp om det hun karakeriserer som en svært traumatisk opplevelse for både henne og familiens små barn. Hun måtte i panikk låse seg inn i et rom mens innbruddstyvene tok seg inn i hjemmet deres.

Innbruddet skjedde samtidig som Victor Lindelöf selv spilte kamp mot Kristoffer Ajer og Brentford.

– Det er en krevende hendelse man ikke vil skal skje. Spesielt siden jeg var borte og spilte kamp og ikke kunne være sammen med familien. Men jeg fikk litt fri fra klubben i etterkant, og det var viktig å være sammen med familien etterpå og støtte på beste måte, sier Lindelöf til NRK.

«Moi»: – Vet vi er utsatte

Mohamed «Moi» Elyounoussi (27) spiller til daglig for Southampton i Premier League. Elyounoussi, som selv er familiefar, har fått med seg innbruddene.

– Det er selvfølgelig skremmende. Vi vet fra før at vi er utsatte i og med at folk kan vite hvor vi er til enhver tid, og vi har selv opplevd ett innbrudd i Southampton, sier Elyounoussi til NRK.

Han viser trolig til innbruddet som rammet Danny Ings mens spissen selv var opptatt med å spille kamp i 2020.

«Moi» forteller at han føler Southampton er flinke til å ta dette på alvor og har ansatt egne sikkerhetsfolk. Selv har han innstallert sikkerhetskameraer, forteller han.

Daily Mail skriver at situasjonen er gått så langt at en rekke Premier League-spillere på eget initiativ har hyret inn spesialsoldater fra Special Air Service (SAS) til å passe på huset og familien mens de selv spiller kamper.

Kulusevski: – Det første jeg sa til Tottenham

Lindelöf er ikke alene på det svenske landslaget om å oppleve slike hendelser. Også keeper Robin Olsens hjem har vært utsatt for innbrudd av det som ble beskrevet som «ranere bevæpnet med machete».

NRK var til stede på den svenske pressekonferansen der dette ble et tema denne uken. Der fortalte Tottenhams Dejan Kulusevski at sikkerheten var høyt på prioriteringslista da han flyttet til England.

– Det var det første jeg sa til dem da jeg kom, og det er noe jeg synes er viktig. Man må kunne føle seg trygg i huset, både jeg og de jeg bor med, sier Kulusevski.

Han forteller at han foreløpig ikke har bedt om noe ekstra sikkerhet der han bor i London, men at Tottenham uansett har vært veldig behjelpelig på dette området.

– Vi får alt vi ber om. Hvis jeg vil ha noen som står utenfor huset, for eksempel, kommer de til å fikse det, forteller han.

Dejan Kulusevski liker ikke utviklingen. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Pogba: – V år families verste mareritt

Manchester City-stjernen João Cancelo og Manchester United-spiller Paul Pogba er blant dem som er rammet av den skremmende trenden.

Cancelo var på sin side hjemme da tyvene slo til mot huset hans i romjulen i fjor, og City-spilleren ble skadet da han konfronterte inntrengerne. Tyvene som angrep portugiseren skal ha fått med seg alle familiens smykker.

I midten av mars slo innbruddstyvene til mot United-stjerne Pogba mens barna hans lå og sov og Pogba selv var opptatt med å spille kamp.

Franskmannen fortalte selv på Instagram om innbruddet:

– I går kveld ble vår families verste mareritt en realitet, da hjemmet vårt ble utsatt for innbrudd og ranet mens babyene våre sov på rommet sitt. Innbruddstyvene var i hjemmet vårt mindre enn fem minutter, men på den tiden tok de fra oss noe som er mer verdifullt enn alt vi hadde … vår følelse av trygghet og sikkerhet», skrev Pogba.

– Som far finnes det ingen følelse som er verre i denne verden enn å ikke kunne beskytte barna, og jeg håper virkelig at ingen må føle det jeg følte i går kveld», la fotballstjernen til.

Lindelöf: – F orferdelig

Lindelöf sier til NRK at situasjonen ikke kan fortsette som nå.

– Det er noe som har pågått en stund, men som ikke må skje, til tross for at det fortsetter å skje. Det er ikke bra og ikke noe du vil at noen skal bli utsatt for. Det er forferdelig, sier Nilsson Lindelöf.

Manchester Uniteds vikarmanager Ralf Rangnick bekreftet nylig at klubben nå jobber for å øke sikkerheten rundt sine egne spillere også når de er utenfor klubbens områder.

– Dette er et problem som må løses, sa Rangnick til BBC.