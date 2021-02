– Vi får se hvor gode de er til å salte. Hvis de er gode til det, så skal jeg kanskje juble litt, sier Erik Valnes, ett av Norges største håp under VM-åpningen i sprint torsdag.

Trodde aldri det ble aktuelt

På grunn av vær- og føreforhold i Oberstdorf hadde juryen fra før flyttet prolog og finaler til tidligere på dagen for kjøligere temperaturer. Nå kommer altså juryen med enda et grep.

JULBER KANSKJE: Erik Valnes, her under en trening onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

FIS-renndirektør, Pierre Mignerey, sier til NRK at de frykter det blir for løst føre i både svinger og utforkjøringer når konkurransen nærmer seg 13:00-14:00-tiden i morgen. Dermed blir det i tillegg saltet i løypene for å forsøke å få fastere og bedre forhold.

Avgjørelsen kommer overraskende på Norge.

For sprintlandslagstrener Arild Monsen var overfor NRK onsdag klar på at han trodde det ikke ble aktuelt å gjennomføre salting i løypene.

– Har sagt jeg er skeptisk

For Norges smøresjef, Stein Olav Snesrud, innebærer den ferske avgjørelsen også en viss skepsis.

NORSK SMØRESJEF: Stein Olav Snesrud, her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen

– Jeg har jo sagt at jeg er skeptisk til saltingen. Men det er først og fremst fordi det er så ekstremt avgjørende hva slags metode de bruker og hvordan de gjør det. Jeg håper de har testet det godt i løpet av noen dager og har en fantastisk bra plan på hvordan gjøre det, sier han til NRK.

Han bare antar og regner med at arrangøren har et ordentlig opplegg rundt saltingen og ikke bare skal «kaste rundt med saltbøssa si».

– Jeg skjønner at dette er noe de har vurdert frem og tilbake ørten ganger i og med at de tar avgjørelsen nå, sier Snesrud.

– Må saltes kontinuerlig

Langrennssjef Espen Bjervig uttaler at han ikke er noen ekspert, men i forlengelsen av sin egen smøresjef, er han klar på at det finnes en problematisk side ved å salte.

– For å få gode forhold kan man ikke stå manuelt og spre saltet. Men man må ha en maskin og sprute salt der fresemaskinen i løypene går.

– Da må det saltes kontinuerlig. Det spørs om vær og sol tåler at man skal salte, sier Bjervig.

MÅ TENKE NYTT: Maiken Caspersen Falla og resten av de norske sprintdamene gjorde sine siste forberedelser onsdag. Men torsdag endres forholdene i løypa. Foto: Terje Pedersen / NTB

Knallhard norsk kritikk

Allerede mandag uttalte Emil Iversen at forholdene i Oberstdorf-løypene var noe av det verste han hadde vært borti. Varmen har gjort snøen dyp. Det har sett ut og fortsatt vært som et lag med «slush» over bakken.

Lagkompisene Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl, som også skal gå torsdag, mente løypene ikke kunne bli godkjent og at det var bedre med avlysning.

Men med dagene har den norske leiren moderert seg og innfunnet seg med at forholdene skulle bli slik.

SISTE FORBEREDELSER: For Emil Iversen, her under onsdagens treningsøkt på stadion i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Må tenke annerledes

Storbritannias landslagssjef, Jostein Vinjerui, sier til NRK at han er overrasket. Han mener juryen burde sett an morgendagen. Han tror forholdene hadde vært ålreit på konkurransedagen torsdag.

– Det blir på en måte et nytt føre. Man må tenke annerledes, medgir Vinjerui, som påpeker at det nå blir en fordel for de store nasjonene som har stort testmannskap, og en stor databank med testresultater for å takle nettopp dette føret.

Nesten ikke mulig å gå på ski på ettermiddagen

NRK var i 16:30-tiden i kontakt med FIS-renndirektør Pierre Mignerey. Da var jurymøtet såvidt over. Han forklarer at de som alle andre ganger måtte lande en konklusjon for hva de skulle gjøre dagen etter.

TØFF AVGJØRELSE: For juryen og renndirektør i Det internasjonale skiforbundet, Pierre Mignerey. Foto: Terje Pedersen

– Vi har bestemt det fordi vi så i dag at løypa er i god stand til rundt 11:00 uten store forandringer, men etter det, blir den veldig raskt veldig løst, spesielt utfor og i svingene er det nesten ikke mulig å gå på ski på ettermiddagen.

– Særlig på løpstiden for finalene i morgen, så vi tror – ut fra testene vi har gjort – at å salte litt når løypa prepareres i kveld vil gjøre at løypa holder gjennom hele konkurransen i morgen.

På spørsmål om hva nasjonene sier til avgjørelsen, svarer Mignerey at de har snakket med enkelte gjennom onsdagen.

– Men det er som hver dag når vi tar beslutninger, noen er glade og noen er uenige, men vi prøver å holde oss nøytrale, vi jobber ikke for noen nasjoner eller utøvere eller type utøver, vi vil bare tilby best mulige forhold. Det er vårt eneste fokus.