– For min del så tar jeg nå bort fokuset med å gå for medalje. Jeg går for å bli brun. Og jo flere heat jeg går, jo brunere blir jeg, sier Iversen og smiler godt der han står, etter endt treningsøkt i det som må ha vært nær 20 grader i solsteiken i 14:00-tiden i VM-byen mandag.

Valnes: Bedre med avlysning

Det er bare tre dager til VMs åpningsdag der sprint står på programmet. Derfor kjørte de norske sprintherrene en kontrollert hardøkt på langrennsstadion under nøye oppsyn av landslagstrener Arild Monsen.

Mellom dragene, der de først gikk to ganger seks minutter, med påfølgende tre runder i sprintløypa, kom flere utøvere frustrerte bort til Monsen. Håvard Solås Taugbøl lurte på om det var mulig å få slike forhold godkjent. Erik Valnes sa at «det var bedre med avlysning, enn at det blir noe av dette».

– Åh, herregud, sa Valnes videre.

– Vi går ikke renn på de forholdene her, nei, sa Iversen.

Full Iversen-slakt av løypene

SLUKKET TØRSTEN: Det var viktig for Emil Iversen i varmen i Oberstdorf. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Det var såkalt sukkerføre i Oberstdorf i dag. Snøen lå dyp. Utøverne var enige om at det var ekstraordinært seigt, og ekstraordinært tungt å gå motbakker.

– Vet du hva, det er noe av de dårligste forholdene jeg har gått i hele mitt liv. Det blir et annerledes skirenn om vi skal konkurrere om å være den raskeste skiløperen om man skal gå i en meter sukkersnø, sier Iversen.

– Det er forferdelige forhold. Det er ikke vits å gå rundt og lyve for seg selv, sier trønderen, og legger til at han skal gjøre det han kan for å ikke la seg påvirke de neste dagene.

Tviler på salting av løypene

De norske sprintherrene håpet for øvrig at det kom til å bli saltet i løypene slik at snøen setter seg og dermed sørger for hardere og raskere forhold. Akkurat det er overhodet ikke sikkert, opplyser smøresjef Stein Olav Snesrud til NRK.

– Jeg er i tvil og veldig usikker på om de klarer å få til å salte der de må få jevne forhold i hele løypen. Det er heldigvis ikke jeg som skal avgjøre, sier han, og fortsetter:

– Det er mange eksempler på at hvis du skal salte dag etter dag, så stiller det ekstreme krav til måten det gjøres på. Blir det ikke gjort bra, så tror jeg det heller kan bli bunnløst enn fast.

Renndirektør i FIS (Det internasjonale skiforbundet), Pierre Mignerey, skriver i en SMS til NRK at de naturligvis er klar over situasjonen og vil gjøre alt i deres makt for å forbede forholdene.

KLAR TALE: Fra Martin Johnsrud Sundby, her etter treningsøkten i Oberstdorf. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Sundby smilte og lo over klaging

Martin Johnsrud Sundby var også ute og trente på langrennsstadion mandag. Han slo fast som alle andre at det kom til å bli krevende forhold. Han la til at det kunne bli mannefall, men påpeker som sant er: Det er tross alt en utendørsidrett.

Men når han hører sprintherrenes reaksjoner på forholdene, begynner han både å smile og le.

– Det er jeg ikke enig i. Det er spesielle forhold. Men det er ikke sånn at det ikke går an å gå på ski. Men det er fullt mulig å gå skirenn. Det er utfordrende for smørerne. Ski kommer til å ha mye å si.

– Men det må jeg si. Dette er gutter som har kvalifisert seg til VM, så er de gira på at det skal bli avlyst. Jeg er ikke enig med noen av dem i uttalelsene. Men det er svintungt og noe annet enn vi er vant til, sier Sundby.

VIL IKKE HA ENERGILEKKASJER: Sprintlandslagstrener Arild Monsen (venstre), her sammen med trenerkollega Eirik Myhr Nossum. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Kan ikke la det bli en stor energilekkasje

Sprintlandslagstrener Arild Monsen kunne melde at mandagens økt var fin, men var også klar over alle samtalene om forholdene som ifølge han var både mykt, godt og varmt.

– Nå er det noen dager igjen. Været får vi ikke gjort noe med. Når det blir konkurranse, så blir det bedre enn dette her. Gir været samme fuktighet og temperatur, antar jeg at man salter.

– Men vi kan ikke la det bli en stor energilekkasje. Arrangøren vil nok gjøre sitt beste.