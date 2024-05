Etter en lengre høydeopphold i Flagstaff i USA var Karoline Bjerkeli Grøvdal tilbake på tartandekket. Det ble en tung affære.

Hun måtte slippe allerede etter tre minutters løpetid.

– Jeg håpet egentlig at det ikke skulle skje. Karoline har nå havnet i den tredje gruppen. Det er litt tidlig i sesongen, og du kommer fra et langt høydeopphold, da er man litt «dieselkjørt», sier Rodal i det Grøvdal slipper.

Etiopieren Tsigie Gebreselama vant på tiden 14.18.76. Dette er også årsbeste i verden og ny personlig bestenotering. Hun er nummer 19 i verden gjennom tidene på distansen.

Grøvdal endte til slutt på en 13.-plass med tiden 14.56,30. Hun har tidligere klart både EM-kravet og OL-kravet på 5000-meter.

– Jeg synes egentlig det er greit. Jeg visste at det kunne slå ute litt begge veier etter høyden. Dette er litt klassisk etter høyden, det kjennes litt tungt ut i starten også må jeg bruke tid på å kvikne til, sier Grøvdal til NRK.

– Heldigvis legger jeg ikke så mye i dette løpet, for det kjennes greit, sier hun.

Ønsker å slette Waitz-rekord

Nå legger hun ut på en strabasiøs reise med et tøft konkurranseprogram.

For rett etter lørdagens løp vendes nesen hjem mot Norge og Bislett Games. Allerede torsdag skal hun løpe 3000 meter på hjemmebane. Fem dager senere skal hun igjen prøve å slette Grete Waitz' norgesrekord på 8.31,75 over 3000 meter.

– Jeg tror det løpet her var bra for Bislett. Nå må jeg egentlig bare slappe litt av. Jeg har som sagt fått inn en god dose høydetrening, og det tar litt tid å absorbere det, sier Grøvdal.

Satte «uplanlagt» verdensrekord

Litt tidligere på kvelden på publikum i Eugene vitne til verdensrekord og dermed også verdenshistorie: Beatrice Chebet er tidenes første kvinne til å løpe under 29 minutter på 10.000 meter.

Hun lå klistret i ryggen til etiopiske Gudaf Tsegay til det gjensto litt under 2000 meter under 10 000-meteren under Diamond League-stevnet i Eugene i USA.

Da den regjerende verdensmesteren slapp lysharen, gikk Chebet forbi og avsluttet løpet på imponerende stil. Hun økte avstanden til lysharen og løp inn til verdensrekord på 28.54,14.

– Jeg er så glad. Jeg hadde ikke planer om å sette verdensrekord, men løp for å kvalifisere meg til OL, sier Chebet til NRK.

REKORD: Beatrice Chebet skrev historie i Eugene i kveld. Foto: AP

Kenyaneren angrer ikke på at hun bet seg fast i Tsegays rygg.

– Jeg fulgte henne, men kjente at kroppen var god. Jeg så at jeg kunne løpe et godt løp. Alt stemte. Klimaet, fansen, formen, forteller hun.

Brøt drømmegrense

Chebet er første kvinne gjennom tidene til å løpe under 29 minutter på distansen på bane. Agnes Ngetich løp på 28.46 i vinter, men det var under et gateløp i Valencia. Friidretten skiller på rekorder satt på bane og gate.

Før tilhørte verdensrekorden Letesenbet Gidey med tiden 29.01,03. Den ble satt for tre år siden i Hengelo i Nederland.

UTMATTET: Men glad. Chebet lå smilende og sliten på dekket etter målgang. Foto: AFP

Chebet som tidligere i vinter vant VM i terrengløp, sikret dermed OL-billetten for Kenya. Hun har tidligere sølv og bronse på 5000 meter i VM fra bane.