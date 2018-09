Slovakia dumper billettprisene før kampen mot «nødlandslaget»

Mens Danmark har stablet på beina et landslag bestående av ukjente spillere fra andredivisjon og futsal til onsdagens treningskamp, kommer Slovikas spillere fra klubber som Napoli (Marek Hamsík) og tyrkiske Fenerbache (Martin Skrtel).

På pressekonferansen før kampen ristet Slovakias landslagssjef Ján Kozák på hodet over å måtte stille lag mot spillere fra dansk andredivisjon.

Fra slovakisk hold er man nemlig oppgitt over situasjonen som har oppstått.

Hjemmefansen vil derfor få refundert billettprisen til onsdagens kamp, og billetter som ikke er solgt selges til én euro per stykk.

– Gir det noen mening at man kan dra med slike spillere til Slovakia? Hvorfor slipper man å betale bøter og hvorfor griper ikke UEFA inn, spurte han.

– Når kommer disse spillerne til å representere landet sitt igjen, undret treneren.

Bakgrunn: Åge Hareides spillere i steil lønnskonflikt

TRENING: Slovakias landslag på treningsfeltet før kampen. Foto: Lukas Grinaj / AP

– Merkelig og trist

Troppen, som humoristisk omtales som «nødlandslaget» i Danmark, består av 23 spillere. Flere av dem er hentet fra futsal-fotball, der banene har samme størrelse som en håndballbane.

– Denne kampen betyr ikke noe for oss, rent sportslig. Men forberedelsene våre til neste kamp blir forstyrret. Vi kunne brukt tiden mye bedre enn dette, kommenterer Kozák.

Kaptein på det slovakiske landslaget, Martin Skrtel, kaller situasjonen «merkelig».

– Det kunne ha vært en fin fotballkamp for oss, for dem og for publikum. Nå er det blitt heller merkelig og trist, sier han.

– Men det blir nok en stor opplevelse for dem å få spille mot Hamsik, Lobotka og oss andre, påpeker spilleren.

SJEF FOR EN KAMP: John "Faxe" Jensen. Foto: Jakub Kotian / AP

– En kjempeoppgave

Om Slovakia vil stille med sine aller beste spillere mot Danmark, er derimot usikkert. Slovakia skal spille kamp i nasjonsligaen søndag og ønsker nok å unngå skader på de viktigste spillerne.

Åge Hareide leder ikke det danske laget. Erstatter er tidligere Arsenal-spiller John «Faxe» Jensen.

– Det er en kjempeoppgave. Det er den største oppgaven jeg noen gang har gitt meg i kast med, sier han.

Onsdag sa den danske fotballpresidenten Jesper Møller at det ikke blir aktuelt å gjenoppta forhandlingene med spillerne før i neste uke.

Dermed kan «Faxe» Jensen fort få to kamper som sjef, siden Danmark møter Wales førstkommende søndag i nasjonsligaen.

Les også: Her er det danske "nødlandslaget" på tur