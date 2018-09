Åge Hareides spillere i steil lønnskonflikt

Landslagssjef Åge Hareide aner søndag ikke hvilke spillere han vil ha tilgjengelig når den danske landslagstroppen møter til samling i Bratislava mandag. Kamper mot Slovakia og Wales står på programmet i tiden som kommer.

Konflikten som har pågått rundt forhandlingene av en ny avtale for herrelandslagsspillerne er ikke på noen måte løst, og søndag tilspisset dramaet seg ytterligere mange hakk.

Spillerne hadde frist på seg til klokken 18 med å gi beskjed om de akter å møte til samling mandag. Før fristen utløp tilbød spillerne seg i en uttalelse å forlenge den gamle avtalen fram til 1. oktober, slik at man skulle få avviklet de kommende landskampene.

Det avviste ledelsen i Danmarks Fotballforbund (DBU) blankt søndag kveld.

Ikke-tilbud

– Jeg betrakter det som et ikke-tilbud. For det Spillerforeningen tilbyr oss er å gå tilbake til den avtalen som er utløpt, og som vi fra DBUs side har sagt at vi ikke ønsker å forlenge helt siden forhandlingene startet like etter nyttår, sier kommunikasjonssjef Jakob Høyer.

– Den kommer vi ikke til å forlenge, og det vet Spillerforeningen godt. De har tilbudt oss noe vi ikke kan eller vil ta imot, tilføyer han.

Høyer sier videre at han oppfatter spillernes utspill som et avbud fra den kommende landslagssamlingen, og at spillerne ikke ønsker å spille kampene mot Slovakia og Wales.

FC København-veteranen William Kvist, som er en del av spillernes forhandlingsteam, forstår på sin side ikke hvorfor partene ikke kan kjøpe seg mer tid.

– Den gamle avtalen har fungert i fire år, så hvorfor skulle den ikke fungere i ytterligere én måned, sier han.

Dramatisk konflikt

Spillerne foreslår at den gamle avtalen forlenges til 1. oktober 2018.

Alt tyder på at herrelandslaget i Danmark nå er kastet ut i en konfliktsituasjon lik den kvinnelandslaget opplevde i fjor. Da måtte en kvalifiseringskamp avlyses som følge at Danmark ikke kunne stille lag.

Landslagssjef Åge Hareide har tidligere sagt at en konflikt «vil være en katastrofe for dansk landslagsfotball».

Enden på visa kan nå være at DBU må forsøke å kalle inn en gruppe nye spillere til de kommende landskampene.