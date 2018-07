Sliter med sår i rumpa: – Jeg har hatt ett, men det er under kontroll

– Noen sliter med sittesår. Det er små byller, kviser og inngrodde hår. Jeg har hatt ett nå, men det går, det er under kontroll, sier Alexander Kristoff til NRK.

Den første uken har vært varm, det har vært mye vind, og en knallhard uke for rytterne. På fredagens etappe passerte feltet 1000 kilometer. Totalt skal de sykle over 3000 kilometer, og da kan baken bli fryktelig sår.

Verre blir det når rytterne søndag skal gjennom 15 harde brosteinspartier, når Tour de France-sirkuset har målgang i beryktede Roubaix.

– Vi får litt mer robust hud. Vi får kanskje litt elefanthud i skrittet, sier en galgenhumoristisk Kristoff.

Bruker krem

Også Edvald Boasson Hagen forteller at de kjenner det i skinkene etter tre uker på sykkelsetet, men mener det er noe som kommer med livet som proffsyklist.

Edvald Boasson Hagen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Når man kjører hele året blir man vant med det. Men man merker at man har vært ute på sykkelen dag ut og dag inn, sier Boasson Hagen

Ortvin Schäfer, rittlege for Trek-Segafredo, forteller at sittesår og smerter i baken er noe de jobber aktivt for å unngå.

– Vi bruker krem for å forhindre sittesårene, og elektrolytter for å forhindre krampene. I denne varmen så trenger rytterne mye salter, så da bruker vi elektrolytter.

Når rytterne opplever store væsketap i varmen mister kroppen mye kalsium. Dette leder ofte til kramper. Dermed er rytterne nødt til å drikke store mengder energidrikker med mineraler og elektrolytter, for å forhindre krampene.

– Vi prøver å smøre på fett

Trek Segafredo-legen sier at det foreløpig går bra med hans lag. Alexander Kristoff har også sine egne triks for å holde sårene i sjakk.

– Hygiene er viktig. Vi vasker tøyet godt. Vi prøver å smøre på fett og sånt, så det skal holde seg bedre og mykere, forteller Kristoff.

Edvald Boasson Hagen sier at de verste smertene ikke kommer når du setter deg ved middagsbordet etter etappene, men når du skal tråkke i gang dagen etter,

– Det er når du setter deg på sykkelen neste dag at du merker det mest. Du blir også sliten generelt i beina, men så klart merker du det når du setter deg på setet. Det er bare å komme seg gjennom det.