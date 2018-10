Kristoff vil droppe Tour de France om han blir opptrekker

– Per nå er jeg ikke sikker på om jeg kjører Tour de France. Jeg kjører heller Giro d'Italia og kjører egne spurter, enn Tour de France, og kjører opptrekk, forteller Alexander Kristoff til NRK etter at Fernando Gaviria ble klar for UAE.

I forrige uke kunne NRK fortelle at Kristoff ikke engang var informert om at Gaviria var klar for laget. Nå har Kristoff snakket med ledelsen, men sår tvil om egen Tour-deltagelse.

– De sa til meg at de ønsker meg i Tour de France, men jeg tipper de ønsker han også i Tour de France. Da har vi dobbelt opp, så jeg blir fort en hjelper. Jeg ønsker helst å kjøre for mine egne sjanser. Jeg tenker å kjøre Giroen, og få sjanser der. Så får vi se om jeg kjører Touren i tillegg, men det er et hardt program, slår Kristoff fast.

– Jeg kan fortsatt prestere på øverste nivå

Colombianske Gaviria er kun 24 år gammel, og er spådd en lysende fremtid som spurtkanon. I årets Tour de France vant han to etapper.

– Han har vært raskere enn meg i år, men vi får se til neste år. Han er kanskje raskest i verden i dag, så det er vanskelig å slå han, sier Kristoff.

Kristoff mener forrige sesong beviser at han hører til i det ypperste selskap.

– Jeg viste i år at jeg fortsatt kan prestere på øverste nivå. Jeg vant tre ganger i World Tour. Jeg vant på Champs-Élysées, som er den gjeveste spurten du har. Jeg tror jeg kan prestere på dette nivået enda, sier Kristoff.

Kristoff forstår at fremtiden trolig vil ligge i å kjøre opptrekk, men mener den tiden ikke har kommet.

– Jeg føler ikke jeg er klar for å kjøre opptrekk enda, det er først om to-tre år.

Trener Stein Ørn er litt mer positiv.

– Når det kommer til de store rittene vil nok Alexander måtte fungere som en opptrekker for Gaviria, sier Kristoffs trener Stein Ørn til NRK.

– Kan de samarbeide og være hjelperyttere for hverandre?

– Absolutt. De er litt forskjellige, og kan dermed komplementere hverandre på forskjellige ritt og etapper. Det kan bli en spennende løsning, tror Ørn.

Vil ikke trosse ledelsen

Men om laget skulle insistere på at Kristoff må kjøre Tour de France som opptrekker, vil han ikke sette seg fullstendig på bakbeina.

– Til syvende og sist er det laglederne som setter opp laget, og bestemmer hvor jeg skal kjøre. Setter jeg meg mot det, vil jeg bare få vanskeligere arbeidsvilkår. Jeg gjør det jeg får beskjed om.

– Så får jeg bare gjøre så godt jeg kan. Men jeg kommer ikke til å være fornøyd med den rollen, forteller Kristoff.

Likevel er han optimistisk i troen på egen opptrekksferdigheter, hvis han blir nødt.

– Jeg trekker jo opp Sagan rett som det er. Det er bare gjøre det jeg pleier, sier en lattermild Kristoff.