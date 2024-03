– Det var tungt. Det var tungt for meg og familien min, sier Nusa til NRK.

– Det er en av de tøffeste tingene jeg har gått gjennom i min karriere hittil, fortsetter den norske landslagsspilleren.

På tampen av overgangsvinduet i januar var Nusa nemlig veldig nære en overgang til Brentford.

Den norske unggutten hadde reist til London for en sluttføre overgangen, men så kom rapportene fra engelske medier om at Premier League-klubben hadde uttrykt bekymring etter den medisinske testen.

Landslagslege Ola Sand bekreftet til NRK at Brentford hentet inn informasjon fra ham om Nusa, og til slutt strandet overgangen.

– Det var egentlig en vanlig forhandling og overgangssaga. Så ble det veldig spredt. dessverre. Alle fikk det på en måte med seg. Det gjorde det litt vanskeligere, sier Nusa.

– Man må bare prøve å skygge seg litt vekk fra det, fortsetter 18-åringen.

Overgangsdramaet: – Var en av de tøffeste tingene jeg har gått gjennom Du trenger javascript for å se video.

– På hvilken måte var det noe av det tøffeste du har gått gjennom?

– Alle de nye tingene jeg så. Det var veldig mye forskjellige følelser. Ting du tror skjer, som ikke skjedde. Det var mye man ikke visste. Det var mye som kom inn på kort tid. Jeg ble veldig usikker på den tiden, sier Nusa og fortsetter:

– Man ville vite hva som skjedde og ble litt bekymret, men det er de tingene du kan ta med deg mest i fremtiden. Jeg føler meg rusta for det som kommer, og jeg har modnet sånn sett.

Nusa innser at det ikke var noe hemmelighet at Brentford var veldig interesserte i signaturen hans, sammen med flere andre klubber.

– Så ble det litt komplikasjoner. Det var mange detaljer som er vanskelig å gå gjennom. Det viktigste for meg, familien min, agenten min og de rundt meg var å finne ut hva som egentlig skjedde, sier Nusa.

– 90 prosent var angående helsen min. Det viktigste var å fokusere på at kroppen min var fin. Det var det vi gjorde, og jeg synes vi taklet det greit. Selvfølgelig var det en ny situasjon for alle oss, fortsetter han og legger til at han er «veldig stolt» over hvordan familien taklet situasjonen.

Nusa – som fortsatt er Club Brugge-spiller – forteller at han hadde problemer med ryggen på tampen av fjoråret.

– Det hadde jeg to ganger. Mellom samlingene i oktober og november. Jeg har jobbet med det for å bli frisk utover nyåret, sier han.

I tillegg har han slitt med en liten overbelastningsskade i lysken min de siste to ukene, som gjorde at han trodde den nåværende landslagssamlingen ikke ville være mulig å være med på.

Mandag kom han imidlertid inn som erstatter for Osame Sahraoui.

– Jeg har jobbet veldig hardt for å komme meg tilbake. Jeg hadde veldig lyst til å komme meg på denne samlingen, sier Nusa.

Nusa etter skadetrøbbelet: – Tar bedre vare på kroppen nå Du trenger javascript for å se video.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener det norske folk ikke bør være altfor bekymret når det gjelder Nusas muligheter til å takle et proffliv i 15 år til.

– Det tror jeg skal gå bra hvis både klubb og landslag gjør det riktige nå. Hvis det blir drevet rovdrift og ikke innser at gutten kanskje ikke er ferdig utvokst ennå, da blir det vanskelig. Men jeg er 100 prosent sikker på at, hvis man gjør de riktige tingene, får han en fantastisk karriere, sier Solbakken til NRK.

– Tror du Brentford-situasjonen kan skremme andre klubber fra å signere ham?

– Nei, det tror jeg ikke. Det som skjedde der, skjedde der og da. Det er ingenting i veien for at det han slet med der skal bli 100 prosent bra, om det ikke er det allerede. Men der snakket vi om at en klubb som Brentford skulle sette overgangsrekord og gjøre en stor investering, da måtte de være 100 prosent sikre, sier Solbakken.